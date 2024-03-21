婚後事｜熱討陳自瑤賴慰玲女主角演技高下　一個原因令王敏奕勝出

無綫（TVB）劇集《婚後事》明晚（22/03）大結局，整套劇集每位主演都有強勁發揮，例如陳自瑤就有多場性感場口，與羅子溢吵架的戲份，賴慰玲的多場喊戲份亦十分感人，而王敏奕的演投亦於近幾集的結局篇中得到發揮。三位女主角，有網民就表示王敏奕演技，發揮得最好。



賴慰玲主力演出在頭段。（《婚後事》截圖）

賴慰玲是公認被認為好戲的。（《婚後事》截圖）

呢一幕真係好正。（《婚後事》截圖）

喊戲一樣出色。（《婚後事》截圖）

賴慰玲呢一幕都係一流演技。（《婚後事》截圖）

賴慰玲。（《婚後事》截圖）

對此，有網民就開始研究、討論《婚後事》女主角們的演技。有人表示黎諾懿與賴慰玲的分手戲略嫌「夾硬」，也有表示黎諾懿與羅子溢對鬧的場口睇到尷尬。當然，不少人在讚賴慰玲演技有層次，自然且真實。

陳自瑤。（《婚後事》截圖）

陳自瑤較多與羅子溢的戲份。（《婚後事》截圖）

戲份就內心戲多啲。（《婚後事》截圖）

戲份就內心戲多啲。（《婚後事》截圖）

賴慰玲演技出色是網民公認的事，而較多人則集中討論陳自瑤與「家嫂」王敏奕的分別，而大多數就覺得演出資歷較淺的王敏奕比起陳自瑤優勝。誠言，單論「喊功」，情感的表達，臉部微表情，投入程度，甚至是性感戲等多方面，兩人皆是叮噹馬頭，勢均力敵，而且各有捧場客，例如王敏奕的爆發位多集中在結局篇集數，而陳自瑤的重點場口就集中在中段，予人觀感肯定會有差異，再說，王敏奕的戲份似乎較激烈，而陳自瑤的戲份則較着重於內心戲，內在的情感表達，所以比較演技高低的話，也可能只是觀眾的觀感而已，並不能一概而定。

王敏奕演技大爆發。（《婚後事》截圖）

王敏奕演技大爆發。（《婚後事》截圖）

但是！為何大多數人覺得「家嫂」在這次演技之爭中勝出？其實三位之中，要數王敏奕的橋段最能引起觀眾共鳴。王敏奕與羅子溢分手後，她在交友app中認識了羅天宇，兩人約砲過後愛上了對方絡婚生子，可惜好景不常，男方為事業打拼，女方卻認為男方不理自己，因而成為兩人吵架導火線。王敏奕覺得羅天宇不愛她，在外面拈花惹草，羅天宇則覺得王敏奕不支持他，甚至覺得王敏奕根本不愛他，只當他是羅子溢的替代品。

網民表示王敏奕與羅天宇戲份較易令人有共鳴感。（《婚後事》截圖）

這些情節，或多或少都反映出了年輕一代情侶、夫妻、父母的影子。當有人在王敏奕與羅天宇身上看到自己的影子的一部份，就很自然地投入於劇情之中，亦因此，總會對王敏奕多了一分好感，自然地就會加多一分！

陳自瑤。（《婚後事》截圖）