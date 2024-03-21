東張西望｜曾志偉自嘲係香港最醜嘅人　仲笑陳懿德：你個人咁麻木

電影《出租家人》上星期正式上映，據知內容有歡笑亦有眼淚，今日（21日）《東張西望》播出訪問戲中主角兼出品人曾志偉及恬妞的片段，由主持陳懿德（德德）負責訪問。德德一開始已經「單刀直入」問二人認識了多久，但問題令曾志偉瞪大眼說了幾聲：「嘩！」

《東張西望》播出訪問戲中主角兼出品人曾志偉及恬妞的片段，由主持陳懿德（德德）負責訪問。(節目截圖)

德德一開始已經「單刀直入」問二人認識了多久。(節目截圖)

曾志偉表示與恬妞已經認識了40年，恬妞補充道：「我哋相識係第一部戲，40年前《醜小鴨》。」曾志偉就自嘲表示：「因為個名係醜小鴨，要搵個全香港最醜嘅人去，根住咪搵咗我啦！」因而與恬妞結下緣份，曾志偉亦說到之後有機會做老闆時，就找恬妞來出演女主角，這份友情就是這樣奠定的。

曾志偉表示與恬妞已經認識了40年。(節目截圖)

曾志偉自嘲係香港最醜嘅人。(節目截圖)

德德問到二人是否因為多次合作，所以一開機就已經直接「埋位」，恬妞則搞笑表示：「合到不得了，合到不得了，呢啲係一個默契嚟。」曾志偉在旁即大笑，被恬妞問到他在笑什麼，曾志偉笑著回答：「聽唔聽到啊？默契啊！」可以見到二人關係很老友，直接互開玩笑。除了曾志偉與恬妞關係很老友外，原來他跟主持德德也關係很老友，因為德德說到看完這套戲也是感動流涕後，即被曾志偉笑她：「嘩，好難感動到你，你個人咁麻木！」德德即否認自己麻木，更問他：「點會呢？何出此言？」而曾志偉亦說：「好文雅喎，識講何出此言！」可見二人關係良好才會這樣開對方玩笑。

德德問到二人是否因為多次合作，所以一開機就已經直接「埋位」。(節目截圖)