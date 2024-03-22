專訪｜陳自瑤結婚生女後竟跌入事業低潮：三年冇人揾我拍劇

《婚後事》為陳自瑤入行20年首當第一女主角作品，當年拍攝CTI廣告成為初代女神，如今已是人妻及媽媽，可能有人覺得來得太遲，但陳自瑤反覺得時間剛剛好，她說：「如果早十年前畀我遇到呢個劇本，我都驚自己演唔到，」

十年前，當時陳自瑤與王浩信結婚第三年，女兒大約兩歲，家庭生活美好，但演藝方面反而跌到冰點，「可能結咗婚生咗小朋友，我又唔會主動去叫人搵我，所以都有兩、三年冇人拍劇。」

今天陳自瑤終於成為女一，但與王浩信的感情就撲索迷離，問到她接拍攝前有否同視帝老公溝通，因為劇中有不少親熱場面「我呢啲專業演員，唔需要，佢拍緊劇，無謂騷擾佢。」

陳自瑤與羅子溢識於微時，更上今次合作拍劇，令二人相當有默契。（陳順禎攝）

《婚後事》是陳自瑤本色演出？

陳自瑤同王浩信的婚姻狀況是流量密碼，連帶她的作品《婚後事》亦是，特別是劇中老公（羅子溢飾）出軌，網民都自動對號入座，還覺得陳自瑤是本色演出，是她對現實中婚姻的真反應，她說：「我知有人覺得係本身演出，但亦有人覺得我演得好真實，其實呢啲評語，聽到係好開心，如果我演得假，大家唔會有咁嘅反應，但演到你哋話係真喎，呢個係對演員好高評價，咁當然係因為劇本好，我所有演出都係忠於劇本，全部都係演技。」

陳自瑤對所有王浩信問題有備而來，想問多少少真的不容易。（陳順禎攝）

陳自瑤等於張明芯？

《婚後事》首集陳自瑤演得相當歇斯底里，特別大叫『我要離婚』更加成為當晚熱爆話題，有網友留言表示陳自瑤原來咁「巴揸」，覺得王浩信好慘，問到這個問題，陳自瑤說：「其實我個人好內斂，我唔會好似劇入面張明芯咁瘋狂、咁瘋癲，同埋咁歇斯底里，我係會自己開解自己，我自己從來冇試過咁嘅狀態。」

《婚後事》2022年拍攝，等了兩年終於播出，反應亦相當正面，陳自瑤羅子溢人氣急升。（陳順禎攝）

事業低潮在結婚後

未必有很多人覺得陳自瑤對演戲很執着，但原來她非常緊張自己的演藝事業，問到她的人生低潮，她覺得是自己婚後及生女後，大家會覺得她只想相夫教子，結果沒有人想找她工作，她說：「有兩三年無人搵我拍劇，但之後慢慢開始有人搵下，但我嘅感覺就係，將我以前嘅野斬開咗一半，重新再開始，要重新建立返好多嘢，好辛苦。」