婚後事｜區明妙上房險被黃淑儀囝囝強姦　幸最後用一招勢保清白

TVB劇集《婚後事》一播出已經掀起全城熱話，當中6位主角羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇、王敏奕之間錯綜複雜的關係今周結局將會揭曉。今周的主題是「修復」，顧名思義劇中三對夫婦都會各自修補關係，日前（21日）一集是由潘悅（區明妙 飾演）的視點出發去敘述。

當中6位主角羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇、王敏奕之間錯綜複雜的關係今周結局將會揭曉。(《婚後事》截圖)

日前（21日）一集是由潘悅（區明妙 飾演）的視點出發去敘述。(《婚後事》截圖)

區明妙長大後升上了大學，而她的大學生活多姿多彩，其中一部分是新生Dem beat環節：「所謂坤宿精神，就係熱血，我哋坤宿幹事，堪稱一絕，隨時過三爆四，優秀學生名單不缺，我哋讀得玩得，品學兼優……」雖然劇中Dem得不齊整，但都神還原了一條7年前突然在網絡上爆紅的短片。當年爆紅的短片是香港一所大學的學生，在迎新時所進行的一個環節，當時一班女生同樣的穿上黃色衣服，十分齊整的用腳打著拍子，再大叫口號，但因為她們太齊整了，所以令人印象難忘。

但劇中Dem得不齊整。(《婚後事》截圖)

區明妙長大後升上了大學，而她的大學生活多姿多彩，其中一部分是新生Dem beat環節。(《婚後事》截圖)

另一方面，區明妙與陳自瑤鬧翻，區明妙想用愛情忘記煩惱，誰料初戀對象竟是渣男。區明妙到酒吧尋找徐肇平，欲做他的女主角，結果徐肇平帶區明妙到酒店房說要把計劃大鋼給她看。徐肇平在她耳邊說：「你知道嗎？我在想你，我想要你。」之後區明妙就跟他回了酒店房。徐肇平一步一步地進攻，最後女神失守了，被徐肇平親吻，他的手更在區明妙的大腿上來回游走。區明妙突然一句：「等等先！」便剎停了徐肇平的進一步行動。

徐肇平一步一步的進攻區明妙，最後女神失守了。(《婚後事》截圖)

區明妙被徐肇平親吻，手更在大腿上來回游走。(《婚後事》截圖)

徐肇平問她：「未試過？唔洗驚。」之後便繼續他想做的事，把區明妙推倒在床上後繼續親吻她，手亦在胸前游走，但卻突然間被區明妙說了一句：「唔好啊！」又剎停了徐肇平的行為。徐肇平終發難問：「你想點啊你？你跟我上嚟咪預咗㗎囉，扮上菜啊？」區明妙生氣的說：「就算我同你一齊，我跟你上房，都唔代表一定要同你上床，就算我肯同你上床，去到last moment，我都絕對有權say no㗎！」但惱羞成怒的徐肇平打算霸王硬上弓，最近被區明妙一腳踢在重要部位後奪門而去，更丟下一句「死狗公」。

徐肇平的手亦在胸前游走。(《婚後事》截圖)

徐肇平把區明妙推倒在床上後繼續親吻她。(《婚後事》截圖)