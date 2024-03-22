中年好聲音2｜決賽歌單曝光　譚輝智勁吸485萬Views安雅希輸馬鼻

歌唱真人騷《中年好聲音2》最後7強已經誕生，分別是安雅希、陳俞霏、黃劍文、譚輝智、古淖文、顏米羔和沈宗賢（排名不分先後），7強選手將於周日（24日）晚8點直播的《中年好聲音2 登峯之戰》爭奪總冠軍。決賽繼續有車婉婉、許文軒擔任主持，評審陣容方面，除了有5位固定評審肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐和陳慧嫻外，還有楊千嬅加入評審之列，而「第7位」評審是全球觀眾，觀眾可透過網上投票選出心水選手，投票結果分分鐘有機會影響賽果。「台灣金曲天后」蔡琴將擔任表演嘉賓。



中年好聲音2｜楊千嬅任決賽評判惹熱議 周啟生：完全冇水平

7強名單如下（排名不分先後）：安雅希（左起）、古淖文、顏米羔、沈宗賢、黃劍文、陳俞霏和譚輝智。

決賽賽制跟上季一樣將分成兩個回合進行，首回合7強選手將各自演出慢歌、快歌各一首，綜合專業評審評分及觀眾投票後；第二回合，晉級選手將獻唱「自選必殺歌」，爭奪冠、亞、季軍殊榮。萬眾期待的決賽歌單今日公布，慢歌歌單為《別怕我傷心》、《蜚蜚》、《想說》、《心仍是冷》、《寂寞的男人》、《三天兩夜》和《但願人長久》，快歌歌單為《衝口而出》、《暴風女神Lorelei》、《玩火》、《屈到病》、《愛是懷疑》、《冬天裡的一把火》和《眉飛色舞》。此外由3月17日開始進行的「觀眾最愛好聲音大獎」網絡投票，截至昨日（21日）中午12時正，頭三甲走勢暫時分別是譚輝智、古淖文和黃劍文。

「觀眾最愛好聲音大獎」暫時頭三甲，分別係譚輝智（圖片02）、古淖文（圖03）同埋黃劍文（圖04）。

「觀眾最愛好聲音大獎」暫時頭三甲，分別係譚輝智（圖片02）、古淖文（圖03）同埋黃劍文（圖04）。

「觀眾最愛好聲音大獎」暫時頭三甲，分別係譚輝智（圖片02）、古淖文（圖03）同埋黃劍文（圖04）。

譚輝智《歸來吧》勁吸75萬Views成單曲之冠

《中年好聲音2》自播出以來引起全城熱話，TVB官方社交媒體平台有關「中年2」的影片總播放量（截至2024年3月20日）高達5,969萬，總互動量亦高達349萬次，成績斐然！根據「TVB綜藝」Youtube頻道數據所得（截至3月21日早上10時），「點擊王」頭三甲分別是譚輝智、安雅希和古淖文！輝智個人單曲及合唱歌曲總觀看次數突破485萬次，其中《歸來吧》勁吸逾75萬觀看次數，該曲更是所有參賽者單曲之冠，堪稱「中2點擊王」。

譚輝智勁吸485萬Views成「中2點擊王」，其中《歸來吧》勁吸逾75萬觀看次數，更係所有參賽者單曲之冠！

譚輝智勁吸485萬Views成「中2點擊王」，其中《歸來吧》勁吸逾75萬觀看次數，更係所有參賽者單曲之冠！

被封為「大魔王」的安雅希是點擊王第二位，其個人單曲及合唱歌曲總觀看次數逾460萬，僅輸輝智一個馬鼻，而她共有3首歌吸逾60萬觀看次數，分別是74.2萬的《給自己的歌》、73.8萬的《如願》（與支嚳儀合唱）和67.3萬的《今生今世》，惟雅希存在不穩定因素，皆因上集她被指減肥過度唱歌唔夠氣，未知臨近決賽能否撥亂反正？點擊王第三位是古淖文，其個人單曲及合唱歌曲總觀看次數逾323萬，當中《盼望的緣份》共吸46萬觀看次數，其實近來淖文勢頭相當不錯，上集他與「恩師」谷婭溦合唱《Bad Boy》獲得95分平了最高分紀錄，愈唱愈強。

安雅希係點擊王第二位，當中更有三首歌勁吸逾60萬Views，成績不俗。

安雅希係點擊王第二位，當中更有三首歌勁吸逾60萬Views，成績不俗。

古淖文係點擊王第三位，上集佢獲得95分平咗最高分紀錄。

至於黃劍文、陳俞霏近期表現同樣大躍進，劍文上集搣甩招牌結他後有如打通任督二脈，更首度獲得MVP，俞霏則上集大爆發獲得首次90分。唱得之人顏米羔表現最為穩定，慢歌、快歌皆有水準，當中他女歌男唱《淑女》勁吸66.4萬點擊次數，實力不容忽視。來自馬來西亞的沈宗賢出名是重炮手，正所謂唔係猛龍唔過江，宗賢在決賽會否大爆發？大家拭目以待。此外，明晚（23日）8點翡翠台將播映《香港何濟公止痛退熱散呈獻：中年好聲音2之決戰前夕》，節目將會重溫7強選手參賽以來的心路歷程。

顏米羔實力最平均同埋表現最穩定。

陳俞霏上集大爆發拎到首次90分。

黃劍文唔再彈結他後表現大躍進，上集首次拎到MVP。