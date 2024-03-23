新任「熊女郎」卡姐玩水騷身材勁有動感　歷任10位個個高質

YouTube頻道熊仔頭「FHProductionHK」出名影片有質素，當然「熊仔頭女郎」也是位位網上有名的靚女。除了早年加入的王嘉盈（嘉盈）和顏夢雨（夢雨）之外，原來亦多了一位卡姐Rebecca，除了人氣高，身材亦能與嘉盈一較高下。早前她們三位去了澳門一個水上遊樂場玩，在IG分享的短片更是相當吸睛！



「熊仔頭女郎」卡姐Rebecca去玩水。（IG@becalouest）

「卡姐Rebecca」去玩水。（IG@becalouest）

「卡姐Rebecca」去玩水。（IG@becalouest）

這位「卡姐Rebecca」原來早已是網上有名，2021年時她憑一張比堅尼海灘照而為網民所認識，其後她亦在YouTube遊戲頻道HIFIVE上出現，更有「HIFIVE連詩雅」之稱。數年間她慢慢累積人氣，最近更加盟到YouTube頻道熊仔頭「FHProductionHK」。

當年卡姐因為呢張相而走紅。（IG@becalouest）

「熊女郎」卡姐身材好好。（IG@becalouest）

「熊女郎」卡姐身材好好。（IG@becalouest）

除了新任「熊女郎」卡姐，其實嘉盈的身材一點也不輸蝕。今年25歲的「熊仔頭」女郎王嘉盈（嘉盈）憑著好身材及敢言的性格而彈起，早前她更於書展時推出了首本散文寫真集，掀起一陣熱話。

嘉盈格仔比堅尼騷好身材 網民大讚好性感問點可以保持纖腰

上月還是粉紅色頭髮的嘉盈最近已經更換了髮色，她最近都以棕色頭髮現身。(IG@kaayin219)

嘉盈今日上載了一輯出海遊玩的照片。(IG@kaayin219)

嘉盈於《為何他的手會放在我的胸上》飾演一位「奄尖」女主角。（影片截圖）

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雖然前兩位「熊女郎」身材都十分突出，但另一位「熊女郎」顏夢雨（夢雨）也憑天然呆又可愛的性格，吸引到不少網民成為粉絲，所以說，睇「熊仔頭」YouTube頻道的朋友亦並非只愛睇「福利」。

Like爆「新IG女神」 有身材最緊要識玩「流量密碼」

夢雨和肥豪主持《再食就中風》系列，主打一個字「食」！（截圖）

夢雨sell可愛。（IG@mung.yu）

有好多網民like夢雨。（IG@mung.yu）

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