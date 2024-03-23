新任「熊女郎」卡姐玩水騷身材勁有動感 歷任10位個個高質
撰文：林迅景
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YouTube頻道熊仔頭「FHProductionHK」出名影片有質素，當然「熊仔頭女郎」也是位位網上有名的靚女。除了早年加入的王嘉盈（嘉盈）和顏夢雨（夢雨）之外，原來亦多了一位卡姐Rebecca，除了人氣高，身材亦能與嘉盈一較高下。早前她們三位去了澳門一個水上遊樂場玩，在IG分享的短片更是相當吸睛！
這位「卡姐Rebecca」原來早已是網上有名，2021年時她憑一張比堅尼海灘照而為網民所認識，其後她亦在YouTube遊戲頻道HIFIVE上出現，更有「HIFIVE連詩雅」之稱。數年間她慢慢累積人氣，最近更加盟到YouTube頻道熊仔頭「FHProductionHK」。
除了新任「熊女郎」卡姐，其實嘉盈的身材一點也不輸蝕。今年25歲的「熊仔頭」女郎王嘉盈（嘉盈）憑著好身材及敢言的性格而彈起，早前她更於書展時推出了首本散文寫真集，掀起一陣熱話。
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雖然前兩位「熊女郎」身材都十分突出，但另一位「熊女郎」顏夢雨（夢雨）也憑天然呆又可愛的性格，吸引到不少網民成為粉絲，所以說，睇「熊仔頭」YouTube頻道的朋友亦並非只愛睇「福利」。
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