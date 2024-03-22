2023微博綜合熱度｜肖戰王一博氣勢強　迪麗熱巴楊冪跌出三甲

近日《2023微博娛樂白皮書》終於出爐，引起不少關注。其中的「綜合熱度TOP10明星」排行榜中，引來最多討論，事關上榜的明星都是人氣極高的當紅藝人，但沒想到迪麗熱巴、楊冪未能擠入前三甲，只排在第七、八名而已。

肖戰憑《玉骨遙》引來許多討論。（肖戰工作室微博圖片﹑微博圖片）

據「2023微博綜合熱度TOP10明星」排行榜所見，人氣男星肖戰、王一博分別奪得第二名、第三名，回往過去一年肖戰推出三部影視作品均大受歡迎，其中在古裝劇《玉骨遙》中飾演的時影引來許多討論，屢屢登上微博熱搜，他亦馮該劇獲得2023年微博用戶熱議男性角色第一名。

王一博在電影《無名》表現出色。（王一博微博圖片﹑《無名》微博圖片）

而奪得第二名的王一博，在2023年將重心集中在電影事業，一共推出了4部電影，其中與梁朝偉合作的《無名》引起最多關注，而他在電影中的表現深受肯定，為他在各大電影頒獎禮中獲得提名，包括《第36屆中國電影金雞獎》、《第17屆亞洲電影大獎》等，而他主演的三部電影《無名》、《長空之王》、《熱烈》更成為2023年微博十大熱搜電影。

《長相思》紅遍大江南北。（《長相思》微博圖片）

楊紫再次爆紅。（楊紫工作室微博圖片﹑微博圖片）

雖然他們在去年的成績非常出色，但始終不及楊紫，她在去年只推出一部電視劇集《長相思》已紅遍大江南北，大受好評。劇集除了屢屢登上熱搜榜之外，還獲得播放平台年度收視冠軍，同時亦獲得2023年微博劇集熱搜榜的第一名及劇集影響力第一名，至今劇集在「豆瓣」平台仍獲得7.8分，相當之高。另外 ，她每每現身各大型晚會活動其衣着打扮都成焦點，微博熱搜一定有其位置。

迪麗熱巴去年推出兩劇集。（迪麗熱巴工作室微博圖片）

而被外界視為是楊紫的競爭對手的迪麗熱巴，是次只排在第七名而已，去年她推出兩部劇集《公訴》及《安樂傳》口碑平平，劇集在「豆瓣」平台亦只獲得6.6及5.7分而已。不過去年她參與不少大型晚會活動等，服裝打扮都非常出色，為她帶來不少話題。

楊冪去年沒有推出任何作品。（楊冪工作室微博圖片）

至於人氣女星楊冪就排在第八名，去年她並沒有推出任何影視作品，但其在綜藝節目《密室大逃脫5》中的表現非常引人關注。而她每每現身各大型晚會活動、頒獎禮活動，在紅地氈的打扮都會為她帶來話題，所以本身已是焦點的她，一舉一動都備受關注。