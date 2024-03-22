杜德偉親解與林志穎的親密關係：感覺仍是當年的好兄弟

「保單捐贈音樂會–若然世界沒忽略2024」在3月19日晚於西九文化區戲曲中心大劇院，舉行歷時約兩小時的音樂會節目緊湊，人氣歌手梁釗峰出場與靈實一班老友記合作演《天梯》，全場即時升溫，釗峰再獻唱《遺憾與遺憾的一切》及《28天》。杜德偉亦於音樂會亮相，演出獻唱多首膾炙人口的金曲，包括《擦身情緣》、《Because I Love You》、《無心傷害》，令現場觀眾聽得如痴如醉。壓軸嘉賓著名女歌手Gin Lee接連獻唱《很堅強》、《哭泣健康指南》、《天變地變情不變》等，將全晚氣氛推至高峰。

表演者與主辦單位來個大合照。

杜德偉指：「我不會刻意因為慈善而做，但如慈善有緣份，必定全力以赴。多謝邀請我出席一個咁有意義嘅音樂會。我相信生命影響生命，而今次呢個音樂會，除咗係普通做慈善工作之外，最緊要係想傳達一個訊息，就係人人都可以做施惠者嗰個，將保單嘅1%捐出嚟，俾一個你心儀嘅慈善機構，等佢哋可以發展自己嘅工作，確切地幫助到受需要嘅社群，係好值得推廣嘅事。我希望可以用我少少嘅力量可以幫助到人，你同我都做到。」

杜德偉透露，入行咁多年第一次到戲曲中心演出，感覺好新鮮。

與林志穎的友誼

較早前杜德偉與林志穎的一張二十年後重聚合照，勾起網民童年回憶，他當晚都有回味與林志穎的友誼：「我與林志穎在90年代初已結下不解之緣，是很好的朋友，當年到台灣時都會帶我到處遊玩食嘢，經常見面。後來大家各有各忙，好耐無見，上次再見面，係講不出的好感動，真係唔只十年，係廿年人事幾番新，感覺仍是當年的好兄弟、好朋友，咁多年友誼在心中不變。」

杜德偉說，沒有刻意因為慈善而做，但如慈善有緣份，必定全力以赴。

杜德偉昨晚是首次到戲曲中心演出，他說感覺很新鮮。5月在台灣完成巡唱後，他已密鑼緊鼓準備內地巡演，被問到他何時回香港，他說：「我的巡迴演唱5月在台灣，之後仲會到內地城市演出，其實我都好想在香港開演唱會，更希望能在紅館開，因為那地方是香港較具代表性的表演場地，可惜好難排期。」杜德偉說。

Gin Lee想幫小動物

而Gin Lee 有很多粉絲專誠到場為她打氣。她在台上說：「我好榮幸被邀請參加《若然世界沒忽略2024》音樂會，老實講，我係同大會傾演出內容時，我先至第一次知道有１％保單捐贈這回事，而且過去咁多年，已經有咁多機構受惠。我鍾意做慈善嘅工作，我都知道我班fans都鍾意，因為人人都出一分力，就可以變成一種好大嘅能量，正面而且可以幫到好多不同需要嘅人，所以我會集結我嘅粉絲的力量一齊去做慈善工作，而我自己最想幫助救助寵物嘅慈善機構啦、保護兒童及照顧情緒健康嘅工作。因為我知道當佢哋喺最有需要嘅時候，有人伸出援手，即使唔係幫好大忙，但至少話俾佢哋知，有人明白你哋，你哋無被呢個世界忽略、遺棄，咁都會對佢哋有好大幫忙。」

Gin Lee直言，參與這次演出才第一次知道有1%保單捐贈這回事，而過去咁多年，已經有咁多機構受惠。

釗峰重遇靈實長者好感恩

已是第二次參與保單捐贈音樂會的釗峰說：「我好開心第一次同今次第二次都有機會參加《若然世界沒忽略2024》音樂會，而最開心嘅係，我仍然見到我班老友記，大家都企喺台上演出。大家都知，經歷過三年疫情，我哋經歷咗好多嘢，有啲老友記走咗，有啲同屋企人移民咗，有好多朋友大家都各自面對自己的生活上困境，但今晚我見到佢哋齊齊整整一齊企喺度唱歌，我好感動。因為大家都生活得好好，我們沒被忽略也無忽略到身邊有任何需要嘅人，我哋任何一個人都可以施予幸福俾人，不論係俾多與少。呢幾年的一場疫症，大家可能同我一樣，都會覺得自己好渺少，好容易被擊倒，但原來唔係，我哋可以站番起身，亦都可以伸出手去幫人，呢個就係奇妙的人生。」

釗峰認為，經歷一場疫症大家可能都會覺得自己好渺少，但原來唔係，我哋可以站番起身，亦都可以伸出手去幫人，呢個就係奇妙的人生。

除了表演單位外，這次音樂會還邀請了社福界及保險界人士作主禮嘉賓，當中包括香港行政會議非官守議員高永文醫生、香港保險業聯會主席李紫蘭女士，連同保協慈善基金主席黃英傑先生，以及生命傳愛行動執行委員會主席陳逸汮先生全力推動保單捐贈計劃。