婚後事大結局｜羅天宇王敏奕做返朋友　疑抽水：現實冇BBQ大團圓

無綫（TVB）劇集《婚後事》今晚（22/03）播出大結局，羅子溢和陳自瑤，黎諾懿和賴慰玲，羅天宇和王敏奕亦總算有了一個大團圓結局。



羅子溢選擇了積極治療癌症，並最終與陳自瑤和好，修補關係，黎諾懿昏迷後賴慰玲再次回到他的身邊，而羅天宇和王敏奕最終還是沒有走到一起，而是選擇重新做回朋友一起寫劇本。

《婚後事》大結局，呢一幕用咗4句就包含晒羅子溢與王敏奕之間所有劇情。（《婚後事》截圖）

《婚後事》大結局，呢一幕用咗4句就包含晒羅子溢與王敏奕之間所有劇情。（《婚後事》截圖）

其中有一場令人值得一看再看，劇情講到羅子溢坐在公園看書等待陳自瑤，剛好王敏奕的兒子將波踢到了他的身前，羅子溢與王敏奕這對「舊情人」在沒準備之下碰了面。羅子溢彎身靛起了足球，而王敏奕就說了一句：「對唔住。」羅子溢也回了一句：「對唔住。」及後王敏奕接過足球後就說了一句：「多謝你。」羅子溢也回了一句：「多謝你。」兩人之間的交流只有兩句說話，從對望的眼神之間卻充滿了含意。那一句「對唔住」，似乎就是羅子溢和王敏奕為以前對對方做過的事而道歉，「多謝你」亦是他們為對方教識了自己而感謝。短短四句就完美地為兩人的不倫之戀畫上句號，十分之高明。

只係你一句「對唔住」，我一句「多謝你」。（《婚後事》截圖）

只係你一句「對唔住」，我一句「多謝你」。（《婚後事》截圖）

只係你一句「對唔住」，我一句「多謝你」。（《婚後事》截圖）

只係你一句「對唔住」，我一句「多謝你」。（《婚後事》截圖）

只係你一句「對唔住」，我一句「多謝你」。（《婚後事》截圖）

最後王敏奕透過兒子提問，解釋剛才一幕意思。（《婚後事》截圖）

最後王敏奕透過兒子提問，解釋剛才一幕意思。（《婚後事》截圖）

另外羅天宇和王敏奕的一段對話也是「抽水」成份十足，當他們坐在大牌檔傾談劇情時，引申到了他們之間的關係。羅天宇說：「創意真係好緊要，如果唔係邊有咁多橋同對方修復到最後一日？」王敏奕：「唉，所以我哋咪冇創意囉。」羅天宇說：「我哋做得返好朋友都算係一個修復。」王敏奕：「點解做朋友咁夾，做夫妻就要互相傷害？」

呢一幕都好睇。（《婚後事》截圖）

抽水？（《婚後事》截圖）

呢一幕都好睇。（《婚後事》截圖）

呢一幕都好睇。（《婚後事》截圖）

之後羅天宇就說出了一個道理：「可能因為現實中冇BBQ大團圓，一日未死一日都未完。」王敏奕：「啱呀，成世人流流長，點知會發生咩事？我哋schedule不嬲都同人唔同。」

婚後事大結局｜陳自瑤跳枴杖舞極香艷 坐羅子溢大髀激吻360度轉

羅子溢激吻陳自瑤。（《婚後事》截圖）

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