幸福人妻唱《傾城》連樂壇天后都讚正　曾有「翻版王菲」之稱

由胡杏兒、李施嬅、黃智雯、胡定欣、姚子羚及胡蓓蔚（豹嫂）組成的閨密團「胡說八道會」感情一直相當好，去年12月「胡說八道會」更在美國舉行巡迴演唱會，獲大批粉絲捧場，但就獨欠豹嫂，令不少粉絲大感可惜。不過日前豹嫂就在IG上載了一段唱歌短片，並透露有意重拾歌唱事業：「如果我決定唱返歌嘅話，你哋會唔會支持我呢？今日呢首要特別送俾翠如BB，希望你哋中意❤️#其實我都好鍾意唱歌㗎 #coversong #傾城 #婚後事好好睇」

「胡說八道會」感情好好。（IG@paisleyhu）

《傾城》是TVB劇集《婚後事》主題曲。（網上圖片）

曾比特翻唱獲大讚！（IG@mikeeeee____）

片中所見，一身家居look的豹嫂在家中唱歌，雖然只唱了《傾城》的一小段，但已吸引大批圈中好友及網民留言激讚，當中被豹嫂點名的黃翠如就留言道：「哎呀，搞到我好想喊添，你擁有一把很易觸動人的歌聲，請唱多啲歌，俾我哋呢啲唔識唱歌嘅人可以enjoy多啲。」而好姊妹胡定欣、黃智雯、胡杏兒、姚子羚、陳敏之等都大讚：「耳朵懷孕」、「唔夠喉」、「每晚一首」，容祖兒亦留言道：「好正呀！」

豹嫂唱了《傾城》的一小段。（影片截圖）

好投入！（影片截圖）

吸引大批圈中好友留言激讚。（IG截圖）

一致好評！（IG截圖）

現年52歲的豹嫂在上海長大，自小熱愛唱歌的她從小學開始已經是上海電視台小熒星合唱團的成員，她曾參加1989年由上海電視台主辦的「卡西歐杯家庭演唱大獎賽」。曾在上海學歌劇的豹嫂，其後到美國進修聲樂，畢業後到香港發展。豹嫂在1990年代加入樂壇，初出道時有「翻版王菲」之稱，而她亦因為音樂與單立文（豹哥）定情，當年她準備出碟時，在唱片公司老闆介紹下認識豹哥，兩人自1996年開始拍拖，直至2008年結婚，是圈中的模範夫妻！

豹嫂與豹哥因音樂而定情。（IG@paisleyhu）

自1996年開始拍拖。（IG@paisleyhu）

2008年結婚。（IG@paisleyhu）

好夾！（IG@paisleyhu）

模範夫妻！（IG@paisleyhu）

雖然豹嫂其後與唱片公司解約，加入TVB後以主持工作為主，包括《勁歌金曲》、《無間音樂》等節目，但她仍不時在擔任晚宴主持時大展歌喉，早前她接受《香港01》專訪時亦直認近期有想多唱歌的想法，或者拍唱歌片跟大家分享一下，相信大家都可以繼續期待！

豹嫂現時主要擔任主持。（IG@paisleyhu）

早前為豹哥慶生。（IG@paisleyhu）

好開心！（IG@paisleyhu）

豹嫂好Fit！（IG@paisleyhu）