專訪｜《中年2》譚輝智屋企唱K練歌　老竇迫飯局表演：捉我去唱歌

無綫（TVB）歌唱選秀節目《中年好聲音2》今晚（24日）進行決賽，靚仔斯文的參賽者譚輝智先拔頭籌，奪得「現場觀眾至Like好聲音」獎，盡顯「萬人迷」人氣。譚輝智憶述，由爸爸極力遊說參賽，到上一季參賽者李佳代報名，以至首次上台腳震，從未想過會在大熒幕上公開表演。譚輝智慶幸成為《中年2》一分子，他希望以後成為仔女榜樣，「話俾仔女聽，爹地以前好內歛怕醜，好驚面對咁多觀眾同舞台，但我都行到出嚟，咁你有咩困難呢？可以用呢樣嘢嚟教導佢哋，『爹地以前都好勇敢㗎！』呢樣嘢都幾好。」

攝影錄製：麥超億、葉思雅



譚輝智奪「觀眾最愛好聲音大獎」。

大學已任樂隊主唱

譚輝智家庭條件不俗，爸爸譚握籌是馬主，更被指是建築工程公司東主，譚輝智自小赴英國留學。譚輝智自言小時候「好驚唱歌」，但熱愛音樂，最愛聽李克勤的歌解鄉愁。譚輝智讀大學為樂隊主唱，當時他愛唱80年代搖滾樂，並形容唱法是「亂嗌」，卻意外打好了唱歌根底，「唔識唱，亂嗌嘅，嗌到聲爛晒，但練到好多嘢。我地玩80年代嗰啲Rock嘅Cover。你由細到大你唱開呢啲，突然唱返廣東歌，就會覺得好易唱，啲高音唔係好高音。20幾歲嗰陣好Fit，但未覺得自己識唱歌。」

譚輝智第四度獲得 MVP！

爸爸大力鼓勵唱歌：叫我做歌星

爸爸是唱得之人，家中設有卡拉OK，每個星期7點準時開咪，譚輝智笑言：「佢每個禮拜日7點開咪，把聲好勁，隔離可以唔投訴㗎喎！」譚輝智唱腔亦是從爸爸身上「偷師」。譚握籌知道兒子愛唱歌，常鼓勵他表演獻唱，「屋企有卡拉Ok，屋企冇人我先唱，我老竇聽到覺得Ok喎，有時有啲飯局捉我出去試吓唱啦！」爸爸多次叫他出道做歌手，譚輝智卻自認外型不達標，「我心目中冇可能覺得自己係歌星，我覺得要行出嚟好靚仔，唔係好似我咁。唔好俾人笑。」

譚輝智受爸爸影響愛唱歌。（麥超億 攝）

獲李佳欣賞代報名參賽

譚輝智於35歲結婚，擁有自己一盤生意，穩定生活，早已放棄唱歌，然而爸爸繼續極力遊說。恰好《中年好聲音2》開播，身為忠實觀眾，譚握籌天天不厭其煩叫譚輝智報名，最後在上一季參賽者李佳推波助瀾下，才踏出第一步，譚輝智說：「我老婆識李佳，我未見過。我老婆同佢講，我老公唱歌好勁，但李佳可能諗：『個個都話自己勁㗎啦！』之後我外母又識佢㗎嘛，話幫我阿妹報名上堂、上去見面，但原來係借（妹妹）過橋。我妹就話我唔識㗎喎，不如你陪我上去，變咗我同阿妹上去。結果我阿妹上到去，話病咗唔唱歌，不如你唱，我本身話我唔係學㗎喎，我就唱咗首歌畀李佳聽，李佳聽到就話幫我報名。」譚輝智笑言：「有人打俾我，我先知李佳真係幫我報咗名。」

李佳。（電視截圖）

初次踏足電視城極緊張：我係最尾一個入去

譚輝智半推半就前往電視城試鏡，譚輝智起初極恐懼鏡頭，更問助導能否不做直播，「心入面唔想去，心諗鏡頭會唔會影到我㗎？影到自己一個喺度排隊入去。後來我變咗最尾一個入去，我Call Time係6點面試，我係等啲人入晒去，鏡頭冇晒先入去，係咁驚㗎嗰時。嗰陣要填好多嘢，我都填得好馬虎。」

譚輝智爸爸譚握籌。（TVB節目截圖）

揀錯歌發揮失常被「睇死」才決定認真唱

因內心抗拒，譚輝智個人資料填得馬虎，被分配了不擅長的歌，發揮失常。有見網民批評自己「唔得」，才令他扚起心肝認真唱，「唱第二首歌，嗰陣係60強，好Tough，一嗌你就要即刻唱。嗰日狀態又唔係最好，又揀錯歌，就覺得自己唔應該係要咁，同埋咁多人睇，咁多朋友已經留意我。」

（麥超億 攝）

憶首次上台腳震 望仔女以自己為榜樣

能夠走得這麼遠，也屬譚輝智意料之外。譚輝智回想初次踏足《中年2》舞台驚到腳震，「去到呢刻都好驚，首首歌都好緊張、一片空白就唱錯歌詞，成日都驚、腳震。我好少腳震，我平時出去唱歌Show Off㗎咋嘛。我記得第一次唱歌，行兩級樓梯，都好似行唔到，行一步震晒，原來真係驚。」

然而譚輝智慶幸人生添了一頁新篇章。為了比賽錄影，譚輝智試過兩、三日未見過仔女，幸而家人十分支持。譚輝智最想以自身為榜樣教仔女，勇於衝破自己，「爹地都係咁，你都可以，你做咩都得。」