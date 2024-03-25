34歲大馬視后努力做Gym獲緋聞男友讚叻　新Look曝光竟撞樣傅穎

現年34歲的劉佩玥（Moon）參加2013年香港小姐奪得季軍入行，雖然入行初期起步較同屆冠軍陳凱琳及蔡思貝慢，但靠着自己不斷努力，加上肯搏肯捱又聽話，近年獲得無綫力捧晉身女一行列，更於《萬千星輝頒獎典禮2022》中，憑《美麗戰場》的「李靜兒一角」奪得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，成為無綫當家花旦之一。

劉佩玥參加2013年香港小姐奪得季軍入行。（視覺中國）

劉佩玥於《萬千星輝頒獎典禮2022》中，憑《美麗戰場》的「李靜兒一角」奪得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，成為無綫當家花旦之一。(資料圖片)

而劉佩玥向來給人感覺有肉地、包包面，稍為肥少少就會顯得很「大件」，為保持以最佳狀態示人，從事辛苦，劉佩玥都經常運動keep fit。她日前在社交平台分享了運動後的感受。

劉佩玥近年獲無綫力捧。（葉志明 攝）

劉佩玥最近劇接劇。(《隱形戰隊》截圖)

劉佩玥寫道：「當我做完負重，再做cardio，好想暈低嘅我以為已經半死要停低嘅時候，我覺得，你無理由咁渣嘅！你一定得！係咁同自己講要頂埋佢呀！一定得㗎！然後cool down 嘅時候，我覺得人生真係充滿希望嘅(紀錄一下我連頭髮都唔想撥嘅cool down時刻)、(對腳已經不屬於我），感恩我以為就快抽筋都無停低對腳」。

劉佩玥分享運動後的感受。（IG@arryuu）

周志文留言鼓勵放閃。（葉志明攝）

劉佩玥的付出，獲得不少網民為她加油打氣，當中包括緋聞男友周志文，他留言稱讚說：「叻」再加3個火的emoji。而劉佩玥也分享了一張四格靚相，相中她放下靚女包袱，由得頭髮凌亂，大擺可愛pose。但同時也有網民將焦點放了在劉佩玥的新造型上，指她染了一頭金色新髮色、同樣膚色白皙，再加上拍攝角度，驟眼看整個感覺與傅穎非常似樣：「差點以為係傅穎」。

網民指劉佩玥新造型撞樣傅穎。（IG@arryuu）

網民指劉佩玥新造型撞樣傅穎。（IG@arryuu）

網民指劉佩玥新造型撞樣傅穎。（IG@arryuu）

網民指劉佩玥新造型撞樣傅穎。（IG@arryuu）

網民留言。（IG@arryuu）

傅穎。（小紅書）