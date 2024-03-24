中年好聲音2｜蔡琴任嘉賓令參賽者放鬆心情　望自己治癒大家心靈

TVB的音樂選秀節目《中年好聲音2》今日（23日）舉行決賽，更請到蔡琴作為表演嘉賓，她接受訪問時表示8年沒來香港感到很高興，很想念香港的歌迷。

蔡琴被問到8年沒來香港開演唱會準備得怎樣，她表示準備得非常好，今次是自疫情後她再辦演唱會，所以感受很深，她說到：「因為疫情讓我們大家都辛苦了，我們跟自己的家人，跟朋友，像我們歌手要跟熱愛我們的觀眾通通都見不到，跟團隊通通都隔離。所以這個隔離，其實不經過這個COVID-19，我們不會知道人與人之間原來這麼需要彼此。平時你會覺得這個朋友有點毛病，那個人有點討厭，其他呢，人都有點缺點，當我們離開了不能再一起，這個給我的感受很深。」

蔡琴任《中年好聲音2》表演嘉賓，並非評判。（陳順禎 攝）

蔡琴繼續說到：「如果一個人的歌聲可以治癒心靈，我就希望我蔡琴的歌聲啦，我所想念的支持我的香港朋友的耳朵裡面，你們聽到勒都會感到安慰，那我就很開心。」

蔡琴說到今次演唱會不會帶媽媽來香港欣賞，因為媽媽年老了來不了。她說今次演唱會有預備了不少經典的歌曲，主題是：「好心情」！她說到疫情前她在北京演出一個音樂節：「觀眾最老的是21歲，所以照理說不是我的觀眾，但是我成功咧！我唱到最後，我很驚訝，台下十幾歲的比較多，包括兩三個21歲的跟我一起從頭唱到尾，所以我把這個節目啊，擴大變成兩個小時的演唱會。」她更表示這次大家會聽到的是她聽的歌、有精神的歌、好心情的歌。更感謝到不少藝人朋友把這個「好心情」的標題放在自己的社交平台上。

蔡琴談到因為疫情而令大家見面少了有不少感受。（陳順禎 攝）

至於今日的比賽有沒有看好誰會勝出時，她則表示之前沒有看過他們的表現，今次是來做表演嘉賓，加上是讓他們放鬆心情的。