中年好聲音2｜安雅希睇重view數仲多過名次：想做好場show㗎咋

TVB的音樂選秀節目《中年好聲音2》昨日（23日）舉行決賽，由安雅希、陳俞霏、黃劍文、譚輝智、古淖文、顏米羔及沈宗賢競逐冠軍寶座，節目更請邀請到楊千嬅擔任評判。前日（22日）已經進行抽籤決定出場次序，而安雅希則是最後一個出場，安雅希賽前接受《香港01》訪問時表示最後一個出場，的確有點壓力：「有小小嘅，不過我覺得行到最尾七七強啦，其實大家teamwork係想呈現出一場非常之精彩嘅演出畀大家睇。」她表示女女昨日亦有到場支持。

安雅希表示女女亦有到場支持。（陳順禎 攝）

安雅希對於今次的決賽是興奮多過緊張，而信心方面她則說：「冇都要有！」而早前她與譚輝智、古淖文及顏米羔出席陳太生日宴而被指是四強之一員：「對於我嚟講係一個好大嘅鍛鍊啦，好似冇傳聞話第幾強幾強，其實我哋都冇諗㗎，我哋都係想好好地做好場show㗎咋。其他真係冇諗，唱好自己嘅歌，表演好自己應該表演嗰part，我覺得呢個係最緊要嘅。」

安雅希覺得做好個show比名次緊要。（陳順禎 攝）

由安雅希、陳俞霏、黃劍文、譚輝智、古淖文、顏米羔及沈宗賢競逐冠軍寶座。（陳順禎 攝）

安雅希被問到她被指是三甲的人選之一，怕不怕最後落敗時她說：「其實我真係行到依家呢，已經唔係一定要話三甲啦，一定要一二三啦，只要我可以喺呢個舞台上面留返好多首大家鍾意聽嘅歌，好已經好滿足。」她表示自己著重view 數比三甲的位置更多，她更說自己有「得失心」，但不是太多，對於名次這部分已經放到很後了。