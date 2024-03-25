一個好人｜林子善上山下海執垃圾　體驗輪椅武術︰超乎想像

綜藝節目《一個好人》，逢周一至三晚10點半翡翠台播映，節目由林子善和江美儀擔任主持，並由「音樂情人」鄭子誠作聲音導航。

今晚（25日）播出的第4集，子善拜訪了成立執垃圾群組的冼力求（貓哥）和提供義務搬屋和轉贈傢俬服務的細傑。子善跟隨貓哥體驗上山下海執垃圾，子善分別去到防波堤、上山和撐船出海執垃圾，眼見垃圾無處不在兼執極都有，子善坦言：「啲垃圾係不斷無限輪迴，執完又有執完又有，一路執時我都會有啲憤怒（點解啲人會亂掉垃圾），我問貓哥感受係點，佢話：『唔係㗎子善，係好玩』。」貓哥更以樂觀心態面對：「冇諗過嬲，我都係人嚟，都會製造好多垃圾，但你適當咁處理咗咪得囉，唔好令垃圾去到大自然。依家我識行識走，如果我攰就做少啲囉，體能OK就繼續當做運動囉，呢個運動係好經濟，唔使畀月費，所以OK！」

子善話執垃圾時有啲憤怒。

子善話執垃圾時有啲憤怒。

另一個好人細傑2022年開始進行義務搬屋和轉贈傢俬工作，細傑出心出力不求回報默默幫助有需要的人，早前香港經歷了「世紀黑雨」侵襲，上水石湖新村慘成重災區，細傑即時將貨倉所有的傢俬贈送給村民，非常有心。子善問到有否遇過貪心人時，細傑坦言曾經有受贈者將傢俬轉賣，但他並未因而氣餒，他說：「冇諗過放棄，唔好諗人哋係咪呃你，做咗自己覺得啱嘅事先。」

子善跟住細傑送傢俬。

明晚（26日）播出的第6集，子善拜訪了創立輪椅武術的李安東李Sir和中醫師林家揚。李Sir分享創立輪椅武術的原因：「除咗希望幫助傷健人士建立自信，亦希望可以話畀大家聽將不可能變成可能！」子善在節目中坐上輪椅體驗輪椅武術，並坦言：「每一打吓都痛，完全係發唔到力， 坐輪椅嘅朋友練呢個武術，係超乎想像咁難！」之後子善跟着李Sir兩位徒弟穎恩和嘉敏學習跆拳道，前者是亞伯氏症患者、後者則因故要坐輪椅，穎恩和嘉敏教得頭頭是道，子善事後大讚：「我手腳係比較唔靈活，但佢哋教得好好、好細心，唔會畀一個正常教練輸蝕。」

林醫師帶領一班小好人做義診。

之後子善跟着林醫師和一班小義工去到坪洲探訪老友記，子善問林醫師為何想到帶領小義工做義醫？林醫師說：「老友記好鍾意小朋友，見到小朋友就特別開心、興奮，又可以畀小朋友知道咩係愛同關懷。」對於林醫師的義舉，子善大讚：「林醫師嘅能量好大，但一個人未必足夠，好感恩有好多戰友幫佢。林醫師係一個好人，佢影響到好多小好人走咗出嚟！」 子善還會與一班老友記跳手杖舞，非常有愛。

子善體驗輪椅武術。