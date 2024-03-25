CC頒獎禮｜張天穎與新歡舊愛同場　ANSONBEAN吳啟洋面阻阻

曾於《CHILL CLUB推介榜》上榜至頭5位嘅歌手，都可角逐年度男歌手，名單有38位。（陳順禎攝）

張天穎Jaime新歡舊愛企埋一齊，但全程零交流。（陳順禎攝）

《CHILL CLUB推介榜 年度推介23/24》將於5月在亞博舉行，今午（25日）在九展舉行記者會，Gin Lee、陳健安、Jeffrey、ERROR、MIRROR、P1X3L、COLLAR等人均有現身，場面墟冚。大會今年新增設4項「CHILLGLUB 評審團表揚獎」，由一個本地及海外專業音樂人組成的國際專業評審團投票選出。評審團陣容票盛，包括：香港音樂人向雪懷、伍樂城、Joey Tang、黃丹儀、黃志淙，以及海外音樂人 Alawn、朱敬然、AlexPsaroudakis、Alexander 23、高瀨統也、Griff。

Jamie表示一早知道會同場。（陳順禎攝）

大會司儀駱振偉今日公布男歌手入圍名單後，再安排眾人上台合照，Ansonbean緊隨Phoebus （吳啟洋）上台，只見二人全程未有交流且面阻阻，場面略顯尷尬。而記者會結束後，Phoebus及ANSONBEAN都急急走人，未有做訪問。而Ansonbean嘅現任女友Jaime被問到新歡舊愛同場時，她表示收到名單時已知大家會同場，又自讚「professional」，又為兩位男士面左左解釋「可能係想擺甫士」，而急急腳走人，可能係因為有工作在身。