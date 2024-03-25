TVB好視｜《中年好聲音2》決賽創紀錄收26.6點　《婚後事》僅19.1

翡翠台上周（18日至24日）收視出爐，萬眾矚目的《中年好聲音2登峯之戰》昨晚（24日）圓滿結束，節目不單成為城中熱話。根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，昨晚的《登峯之戰》收視同時取得佳績，締造開播以來跨平台直播收視最高26.6點（173萬觀眾）紀錄，較首季的《登峯之戰》取得的26.4點為高，可謂再闖另一高峯。



《中年好聲音2登峯之戰》昨晚（24日）圓滿結束。（《中年好聲音2》截圖）

《中年好聲音2登峯之戰》昨晚（24日）圓滿結束。（《中年好聲音2》截圖）

翡翠台周一至周五各節目收視如下，資訊節目《東張西望》最高收視22.1點（144萬觀眾）；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視19.9點（129萬觀眾）；馬德鐘、張曦雯、黃智雯主演《再見‧枕邊人》最高收視19.5點（127萬觀眾）；陳自瑤、羅子溢等主演《婚後事》上周大結局，最高收視19.1點（124萬觀眾）；林子善、江美儀主持的綜藝節目《一個好人》最高收視14.3點（93萬觀眾）；清談節目《Mayanne小喇叭》最高收視15.2點（99萬觀眾）。

周六晚《中年好聲音2決戰前夕》最高收視16.6點（108萬觀眾）。（截圖）

周六晚《中年好聲音2決戰前夕》最高收視16.6點（108萬觀眾）。周日晚歌唱真人騷最終戰《中年好聲音2登峯之戰》最高收視26.6點（173萬觀眾）創出佳績之外，同時高踞上周收視榜首位置。

陳自瑤、羅子溢等主演《婚後事》上周大結局，最高收視19.1點（124萬觀眾）。（截圖）

陳自瑤、羅子溢等主演《婚後事》上周大結局，最高收視19.1點（124萬觀眾）。（截圖）