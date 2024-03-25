韓星林秀香新劇造型百變演活頂流明星　智鉉寓竟潛入片場做呢樣嘢

由林秀香和智鉉寓主演、一連50集的全新浪漫周末劇《美女與純情男》於剛過的周末首播，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」無縫緊貼劇集進度。

《美女與純情男》由林秀香和智鉉寓主演。

全新浪漫周末劇《美女與純情男》已於「黃Viu煲劇平台」上架。

《美女與純情男》講述朴導蘿（林秀香飾）自幼投身演藝圈養家糊口，入行逾十五年的她現時貴為韓國一線女演員，某天她受母親的醜聞牽連而跌落神壇，此時她在電視劇拍攝現場重遇初戀、熱血副導演高必勝（智鉉寓飾）；在男方的鼓勵下，導蘿重新振作，二人也在朝夕相對下重燃愛火⋯⋯

香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」緊貼《美女與純情男》進度。

林秀香在電視劇拍攝現場重遇初戀智鉉寓。

智鉉寓再攜手知名編劇

智鉉寓時隔兩年再度亮相周末劇場，過去他曾以周末連續劇《紳士與小姐》勇奪「KBS演技大賞」的最高殊榮「大賞」而人氣急升，今次他再攜手知名編劇金始慶合作《美女與純情男》，讓觀眾格外期待！據悉他為了演好副導演一角，開拍前更「潛入 」幕後做功課：「為了體驗副導演的生活，我每天都會到電視台上班，除了觀察他們的一舉一動，我也會以工作人員的身份出現在拍攝現場！我認為高必勝是一個充滿魅力的人，他為了自己的夢想而努力生活，也是一個充滿愛的人。」此外，他亦透露編劇金始慶是他接拍該劇的一大原因：「能夠被編劇邀請飾演另一個角色，對於演員來說是一件很感激的事。 」

林秀香和智鉉寓郎才女貌。

智鉉寓為新劇特意潛入片場攞經驗。

林秀香理解角色之苦

劇中飾演頂流明星朴導蘿，同為演員的林秀香自認份外投入：「我比任何人都更了解導蘿作為演員的困難和情感！她從小就為家庭努力，有著很強的責任感，也很誠實地表達自己的感受。」日前劇組釋出多張「朴導蘿」的時尚造型照，讓人大讚林秀香形象百變，對此她也笑言：「因為要展現出頂級明星的外貌，我在造型上下了不少工夫，希望讓自己看起來漂亮又迷人。《美女與純情男》是一部輕鬆愉快的劇集，希望大家能夠透過我們的電視劇，度過一個充滿微笑的周末！」

林秀香演活頂流明星。