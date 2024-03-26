再見枕邊人｜67歲張國強體力皮膚弗到漏油　公開四大逆齡秘訣

TVB劇集《再見‧枕邊人》重點劇情，晴天（黃智雯飾）遭神秘人綁架後雖成功掙脫，但最後卻遇上交通意外暈倒送院；因事故受到衝擊的晴天，向醫生披露「我好似記得番晒啲嘢」後，見到前來探望的萬森（馬德鐘飾）時，露出前所未有的逃避及慌張眼神，不禁令網民揣測萬森在晴天失蹤事件上有著莫大關係，二人關係再起暗湧。另邊廂，萬森與朱善美Rachel（張曦雯飾）及晴天與長勝（羅天宇飾）關係亦有了新的變化；原本因為雙方均不夠坦白、關係日漸疏離的「森美CP」，因為Rachel懷孕得到大大改善，張曦雯的幸福慈母樣，更凸顯了其演技的層次及多元；「晴勝CP」則因萬森踢爆長勝當初接近晴天只是想查出當年妹妹小敏（區明妙飾）慘死真相，令晴天與長勝長久建立的信任頃刻被瓦解。



區明妙空姐Look。

到底小敏點解要係咁向晴天借錢呢？

「大凌生」同小敏嘅死又有咩關係？

除了四位主角關係錯綜複雜，「大凌生」凌頌恆（張國強飾）與兒子Alex（鄭俊弘飾）關係亦相當微妙。在Big Boss網上競猜高踞頭三位的張國強KK，昨晚一集展現神級「一秒慈祥變銳利」絕技。場口講述「大凌生」與Alex齊齊攀石，「病壞」Alex全程遠遠落後之餘，更辛苦到面都青埋，令虎父「大凌生」冇晒符。向來希望兒子盡快生性的「大凌生」，為了勉勵Alex早日自強，更語重心長地向兒子拋出一句：「Daddy可以幫你Plan，但條路都要靠你自己爬」，言談間滿是慈愛。

「大凌生」雖然惡，但佢對住Alex其實好循循善誘。

呢個眼神好有戲。

呢個係向阿仔逼供嘅眼神。

不過向來滿肚密圈、心機拍得住Rachel的「大凌生」，當接過一通緊要電話後立馬面色一沉，眼神更是一秒間變得異常銳利。除了「一秒變臉」，「大凌生」的逼供方式亦相當多元有層次，在今晚（26日）播出的第22集，「大凌生」將先後向Alex及Rachel進行逼供，前者帶著「忍耐」與「威嚴」，簡單來說就是軟硬兼施；後者則帶著「冷酷」、「嚴厲」及「藐視」，層次更進一步，令到「最強心機女」Rachel亦招架不得。據知，KK飾演的「大凌生」背後確是隱藏驚天秘密，除了涉及商業罪案，還確實捲入小敏死亡事件，不過到底真相及細節如何，被萬森認定是拜金女的小敏、臨死前多番向晴天借錢又是所為何事？敬請密切留意結局篇劇情發展才有分曉。

攀石場口驚現超結實老鼠仔

昨晚除了KK的演技讓人驚艷，他弗爆的體型及依然光滑的皮膚亦令不少網民羨慕，攀石時更驚現超結實老鼠仔。現年67歲的KK，之前遭網民「野生捕獲」時獲讚凍齡達人，KK受訪時亦笑言一直以來確有很多網友問他保養心得，只是謙虛的他一直不知要如何回應：「其實依家大家都好識得保養架喇。」

KK嘅老鼠仔好搶眼。

KK體能望落好弗。

KK體能望落好弗。

KK續指除了要多謝父母遺傳了好的基因給自己外，亦認為運動員底子、規律飲食習慣及保持心境開朗很重要：「體力方面可能我運動員出身，有嘅好底子啦；至於飲食都冇乜特別，主要係唔好暴飲暴食同唔煙酒。同埋好多謝屋企人為我分擔咗屋企唔少責任，令我可以專心做自己鍾意做嘅嘢，心境開朗都可能關事。」談到攀石場口，KK笑言由於有剪接幫忙，故拍攝時難度不算太高，反而因為天雨關係，令到拍攝一再受阻：「咁啱落大雨，變咗有少少時間用咗嚟等，同埋爬嘅時候都有少少濕滑，要小心啲。」