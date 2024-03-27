大劉劉鑾雄千金劉秀盈宣布創業大計　榮升老闆開8,000呎舞蹈學校

富商「大劉」劉鑾雄與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）育有一子一女，現年21歲的女兒劉秀盈在大學修讀建築系，更多才多藝，不但彈得一手好結他及鋼琴，去年她參加「國際芭蕾舞比賽2023」奪得公開組金獎，此外，她還參加過功夫比賽並奪得金牌，絕對是「文武雙全」！劉秀盈在本月初轉換新形象，並透露將有新計劃，日前她終於宣布大計，原來她已榮升老闆，在黃竹坑開了一間8,000呎的舞蹈學校！

多才多藝。（IG@aspenlaumusic）

曾奪國際芭蕾舞比賽金獎。（IG@aspenlaumusic）

轉換新形象。（IG@aspenlaumusic）

劉秀盈在社交平台公布好消息：「我開了一間舞蹈學校！我剛開的舞蹈學校這個復活節第一次跟SJ芭蕾舞學校有復活節的課程！歡迎大家來參加。」她更為舞蹈學校開設小紅書宣傳，相中可見，舞蹈學校面積十分大，4.5米高的樓底更顯闊落，裝修簡約明亮，空間感十足，設有四間舞蹈室和共用更衣室，據知學校提供古典芭蕾和現代舞課程，網民紛紛留言祝賀：「嘩，好棒，恭喜你」、「有了自己的小事業，繼續加油」、「能幹的小美女」！

為舞蹈學校開設小紅書宣傳。（小紅書圖片）

榮升老闆。（小紅書圖片）

8,000呎舞蹈學校。（小紅書圖片）

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有網民問劉秀盈會不會親自授課，她就回覆：「可能會吧，但我應該只能教很小的小朋友。」自小得到媽媽悉心栽培的劉秀盈，充滿音樂細胞，不時上載自彈自唱的影片到YouTube，更曾錄製個人單曲，同時劉秀盈在跳舞方面亦好有天分，15歲才正式學跳芭蕾舞的她，苦練兩年就獲英國皇家舞蹈學院頒發證書，更入選香港芭蕾舞劇團，不時到各地演出。今次劉秀盈自己創業開舞蹈學校，果然叻女！

劉秀盈自小得到媽媽悉心栽培。（IG@aspenlaumusic）

彈得一手好結他。（IG@aspenlaumusic）

「大劉」劉鑾雄女兒劉秀盈在跳舞比賽勇奪公開組冠軍。（IG@aspenlaumusic）

叻女！（IG@aspenlaumusic）