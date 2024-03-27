《Hands Up》女神正面交鋒　陳若思誠意運動服震撼眼球完勝曹銦玲

無綫除了《東張西望》之外，另一個盛產女神的節目一定是兒童節目《Hands Up》，當中就包括27歲的陳若思（Amber）和26歲的曹銦玲（Natalie）。

不要看Amber個子細，但非常大力，單手抱起小朋友。（IG@amberchann46）

Natalie在《Hands Up》裏面扮演「蚌蚌公主」。（IG@cholingggb）

兩人早前聯同其他《Hands Up》主持到主題公園玩，童心未泯。（IG@amberchann46）

陳若思去年在台慶劇《新聞女王》中飾演何依婷妹妹，把MK妹角色個性演得入型入格非常搶眼，令觀眾留下深刻印象。至於曹銦玲樣子甜美，尤其笑容最煞食，不少網民都被她的笑容融化，讚她好Pure、好 True，勁 GFable。

Amber去年在台慶劇《新聞女王》中飾演何依婷妹妹。（電視截圖）

Amber把MK妹角色個性演得入型入格非常搶眼。（電視截圖）

Natalie曾演出處境劇《愛·回家之開心速遞》。（電視截圖）

在《你好，我的大夫》飾演一個患有骨癌的少女。（電視截圖）

陳若思和曹銦玲日前孖公仔去做瑜珈，並將片段分享到社交平台，片中所見兩人都非常認真投入，但部分網民卻將焦點放在二人的服飾上，陳若思穿上一件勁貼身的低胸運動背心，將她美好身段表露無遺，激凸效果可謂震撼網民眼球，加上白滑的皮膚，相當吸睛。相反身旁的曹銦玲就非常密實，穿上露腰短袖衫，收起美好身段。

陳若思和曹銦玲日前孖公仔去做瑜珈。（IG@cholingggb）

當然不少得打卡。（IG@cholingggb）

認真拉筋。（IG@cholingggb）

Amber身材搶眼。（IG@cholingggb）

Natalie可愛搭救。（IG@cholingggb）

兩位都好靚女。（IG@cholingggb）

其實，不要看二人笑容甜美，個子細細粒咁，但身材同屬有料之人，陳若思經常在社交平台派福利；而曹銦玲在之前26歲生日時也分享過一輯超低胸相，令人眼前一亮。不過就今次而言，陳若思性感程度完勝曹銦玲。

陳若思參選港姐時已出名身材好。（IG@amberchann46）

可愛、性感兼備。（IG@amberchann46）

遮擋不住豐滿身材。（IG@amberchann46）

Natalie身材也不俗。（IG@cholingggb）

早前26歲生日影了一輯性感相。（IG@cholingggb）

斯文、性感。（IG@cholingggb）

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