可嵐細女百日宴圈外另一半繼續神隱　台上笑言：我唔係單性繁殖

歌手可嵐2010年結婚翌年誕下大仔，惜及後因家暴風波決定離婚，獨自撫養兒子做單親媽媽多年後遇上現任，22年誕下一子至去年11月突然宣布誕下細女。3月25日可嵐為細女Giselle舉行百日宴，但另一半依舊未見蹤影。



可嵐為細女Giselle舉行百日宴。

可嵐為細女Giselle舉行百日宴，陳樂瑤一家都有出席。

可嵐宴請多名藝人好友出席百日宴包括<中年好聲音>丁文俊、黃韻財、亞姐鄭伊娜一家、陳樂瑤一家、唐貝詩、關浩揚等等，並順道邀請各親友初次與細兒子Henrik會面。席間有而為了保持低調，可嵐男友依然保持神隱並沒有出席，現場照片亦只得可嵐及三名子女，但她笑言自己非單性繁殖，只有數位閨蜜能夠證實男友的存在！

可嵐精心準備細女Giselle百日宴，但另一半繼續神隱。

可嵐精心準備細女Giselle百日宴，但另一半繼續神隱。

可嵐笑稱自己非單性繁殖。

可嵐在台上致感謝詞時，感性地感謝各好友的出席，因為疫情後甚少與朋友們相聚，所以也希望藉此能夠與大家聚首一堂。而當講到過去由大仔出世後的辛酸，到今天細女的出現，她其實對大兒子Eugene覺得有點愧疚：「對於大仔來說，我實在係一個比較嚴厲的母親，對他要求很高，原因是13年前初為人母什麼也不懂，雖然一直都在學習怎樣當一個母親，但愧疚當時帶着他面對失婚，只知道要努力工作維持生計，所以在僅餘與他相處的時間大多是訓話。

可嵐表示對大仔感到愧疚。

可嵐表示對大仔感到愧疚。

可嵐表示對大仔感到愧疚。

相對細仔和細女出生後我可能花上更多時間去照顧他們，為了不想Eugene覺得我忽略了他。我要向大仔說聲對不起，因為我當時也是一個新手媽媽，希望他能包容，同時媽媽對他要求高其實是因為我看到他很大的潛質，希望它可以更好的發揮。媽媽與他永遠都會與他一起並肩而行加油。」