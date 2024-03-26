何超瓊百億契女曾昭怡慶祝生日　千禧偶像驚喜現身原來由細玩到大

百億富商曾文豪與前妻楊穎欣育有三個女兒曾昭怡（Natalie）、曾昭亮及曾昭令，三女都活躍於名媛圈，更是已故賭王何鴻燊二房千金何超瓊的契女。昨日（25日）是曾昭怡的生日，一向人緣極佳的她連日來獲好友連環慶生，曾昭怡在社交平台曬出一系列慶生照，並寫道：「新的一年希望大家都身體健康，平安快樂！能多吃好吃的，玩好玩的，探索新地方，看看世界之大！Be True, Be Wild, Be Happy! 」

何超瓊同契女感情好好。（小紅書圖片）

曾昭怡同契媽何超瓊。（小紅書圖片）

曾昭怡同黎姿都好Friend。（小紅書圖片）

生日快樂！（小紅書圖片）

曾昭怡同老公郭俊賢（Justin）。（IG@mammachewy）

寶貝女！（IG@mammachewy）

相中所見，曾昭怡同老公郭俊賢（Justin）及兩個囡囡頭貼頭合照，非常溫馨，而曾昭亮、鄭裕彤孫女鄭志雯（Sonia）、林青霞繼女邢嘉倩、佳士得美術學院亞太區總監毛國靖等都有為曾昭怡慶生，網民紛紛留言送上生日祝福，又大讚曾昭怡性格開朗，人緣極好！不過有網民就留意到曾昭怡的好友之中，原來還包括吳雨霏（Kary）同伍樂怡（Kelly），不禁好奇他們的關係。其實曾昭怡與吳雨霏由細玩到大，吳雨霏曾透露同對方兩歲讀幼稚園就識，2015年曾昭怡舉行婚禮時，吳雨霏就擔任姊妹團之一，送好姊妹出嫁！

曾昭亮、鄭裕彤孫女鄭志雯（Sonia）、林青霞繼女邢嘉倩、佳士得美術學院亞太區總監毛國靖為曾昭怡慶生。（IG@mammachewy）

曾昭怡與吳雨霏由細玩到大。（IG@mammachewy）

2015年曾昭怡舉行婚禮時，吳雨霏就擔任姊妹團之一，送好姊妹出嫁！（視覺中國）

而港姐出身的伍樂怡，家境富裕，爸爸同大哥經營內衣生意，她在去年6月宣布退出幕前後專注搞自家品牌及做職場顧問。其實曾昭怡同伍樂怡過往亦曾一起出席活動、拍片等等，今次曾昭怡在家中與家人及好友一起慶生，伍樂怡亦在場，可見兩人私交甚篤！

曾昭怡在家中與家人及好友一起慶生，伍樂怡亦在場。（IG@mammachewy）

一起拍片。（影片截圖）