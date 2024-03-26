Mayanne小喇叭｜麥美恩為二哥放棄機會　王賢誌同仔仔講同性戀

TVB清談節目《Mayanne小喇叭》由麥美恩（Mayanne）主持，一播出已經引起熱議，本周四、五一集就邀請了岑麗香、李亞男（Leanne），以及《仔仔一堂》的王賢誌（Vinci）、Juzco、Carson、Howard擔任嘉賓，齊齊討論姊妹情和同性戀。

《Mayanne小喇叭》由麥美恩主持。(受訪者提供)

第五集的嘉賓請到岑麗香，原來二人早於入行前已相識，由於二人入行時間相近，加上也是從加拿大隻身來港，所以格外投緣。入行後的Mayanne想當主持人，香香則想成為演員，二人所走的路不同，但亦無損友情發展。Mayanne自爆於初入行時曾打擾過香香：「選港姐後簽約，但當時因回到加拿大出席二哥的婚禮而錯失了一次主持機會。我致電給香香哭訴，她是一位有義氣的姐姐，聽我的心聲且很明白我。」Mayanne和香香並非經常見面，不過姊妹情卻很寶貴。香香今次帶另一位好姊妹Leanne上節目分享，Mayanne很開心此節目能紀錄彼此的友情。

第五集的嘉賓請到岑麗香，原來二人早於入行前已相識。(受訪者提供)

Mayanne和香香並非經常見面，不過姊妹情卻很寶貴。(受訪者提供)

第六集的嘉賓則是跟Mayanne一樣從溫哥華來港的王賢誌，他們在節目中跟一班仔仔談論同性戀。Mayanne有一位溫哥華朋友主動地跟她分享與仔仔的相處，讓她更清楚同性戀者的感情事。她又勾起了中學的回憶，就讀中四、五的她開始接觸到LGBT：「有些同學不喜歡異性，不過會很小心避免出現負面的Labelling，擔心一些字眼會傷害到他們。可能因以前就讀公立學校，包容性較高且較和諧及很少比較，感覺會開放一點。」