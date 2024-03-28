彭美施出品《白蛇∙許仙情越千年》開鑼　鄭文雅又睇又影讚口不絕

由彭美施（施姐）擔任出品人暨總策劃的新編粵劇《白蛇‧許仙情越千年》，一連六場於昨晚（26日）起假西九戲曲中心大劇院隆重開鑼，破天荒起用三對文武生與花旦飾演許仙與白娘娘，每對組合演出兩場。

賈思樂、鄭文雅、廖安麗、林建明對施姐粵劇全力支持。

鄭文雅以攝影師角度睇施姐粵劇，讚口不絕。

昨晚首演就有文武生李秋元與花旦梁燕飛打頭陣，經過施姐一手策劃新編粵劇，無論內容、布景、視覺效果及唱做唸打、武場、服裝都盡見斥資製作，舞台上所花心思讓觀眾驚嘆，兩個半小時中獲得觀眾過100次掌聲叫好，專程往捧場的沙姐林建明、賈思樂、廖安麗、錢小豪、馬寶顓等均讚嘆，施姐作品令他們重新定義粵劇絕冇悶場。

賈思樂、廖安麗結伴睇《白蛇‧許仙情越千年》，對梁燕飛演白蛇武打功架出色很吃驚。

錢小豪陪媽媽欣賞施姐粵劇。

馬寶顓與林建明一直都是施姐粵劇作品的忠實粉絲。

白蛇梁燕飛 青蛇曉瑜武藝超卓

《白蛇·許仙情越千年》為施姐第七齣粵劇作品，昨晚（26日）首場已讓觀眾大讚演員武功打得亮麗，尤其「人體詮釋」科技，讓觀眾看到台上的白娘娘由人身變白蛇，觀眾實在驚嘆，又如《盗仙草》一幕梁燕飛武藝超卓，加上飾演青蛇的曉瑜武出色，及一班武師在《水漫金山》精彩連場對打招式俐落，觀眾一直拍手叫好，特邀演出的宋洪波飾演韋馱，出場非常威武，聯同為今次特別剃頭演法海的符樹旺，都令觀眾印象深刻，除了武打之外，白娘娘與許仙《斷橋》一段情深剖白，唱出哀怨情深，讓觀眾對許仙改觀，而最後一幕《情越千年》，最令觀眾意想不到的結局，在保留傳統之下，再增添無窮突破創意，讓戲迷與觀眾激讚。

許仙（李秋元）與白蛇（梁燕飛）浪漫愛情難捨難離，觀眾好感動。

李秋元、梁燕飛，曉瑜在《白蛇‧許仙情越千年》的武打出色，觀眾拍爛手掌。

符樹旺飾演法海，與李秋元的許仙、白蛇梁燕飛有錯綜複雜關係。

施姐：見到觀眾全程投入就最滿意

一眾台前幕後謝幕時觀眾拍爛手掌， 施姐在台上問觀眾是否鍾意睇《白蛇·許仙情越千年》? 觀眾大叫好睇! 而藝術顧問江雪鷺亦問觀眾首場演出大家收唔收貨? 觀眾齊聲說：「收貨! 」

施姐在台上表示 : 「 因為是首場演出，仍有好多可以改善地方，希望往後五場演出可以做到精益求精 ! 而今次最大感受係三位飾演許仙及三位演白蛇的主角，包括：李秋元、梁燕飛、梁兆明、梁非同、林穎施與王志良均十分用心，同時好感恩每次排練，台前幕後總動百分百投入，完全冇留力，才可以達到超水準演出。而擊樂領導高潤權師傅、音樂領導彭錦信師傅率領音樂團隊，亦配合得非常好，令人感動。至於武術指導韓燕明師傅落足心機設計每個精彩動作，觀眾睇得好肉緊好刺激，韓師傅更加親自上陣演出，十分感謝。」

李秋元、梁燕飛飾演許仙與白蛇，斷橋重遇 。

白蛇、許仙重遇撐起紅傘，十分浪漫。

許仙被白蛇現真身嚇死，梁燕飛痛哭場面觀眾感動。

眾星變擁躉支持 賈思樂要撲飛再睇

過去一直支持施姐的圈中好友，包括：沙姐林建明、賈思樂、廖安麗、錢小豪、馬寶顓等昨晚也有到場欣賞首場。賈思樂表示要再撲飛睇第二場，更指白蛇傳故事睇過好多不同版本，但今次施姐的版本，可以話「無得彈」，演員武打功架好靚，好鍾意女主角梁燕飛的表現，在觀眾席一直拍掌支持!

廖安麗自問雖然不是粵劇精，但今次給她煥然一新的感覺，覺得當中的歌曲經特別創作之後很有新鮮感。喜歡男女主角李秋元與梁飛對唱很合拍，更想不到粵劇演員的武打好厲害，好似睇成家班、洪家班的感覺，十足特技人咁勁 ! 賈思樂稱見到梁燕飛在《盜仙草》一幕以90度彎腰從高處跳下，他緊張得捉住廖安麗的手，讚嘆燕飛武功底子非常勁!

梁燕飛在《白蛇‧許仙情越千年》武打身手動作超卓 。

梁燕飛飾演白蛇與曉瑜飾演青蛇向後彎腰的功架難度高。

宋洪波特邀飾演韋馱好威武。

錢小豪大讚感情戲令人揪心

動作演員錢小豪特別喜歡許仙與白素貞的愛情戲，大讚兩位唱做均好得，尤其許仙（李秋元）見到白素貞（梁燕飛）醉酒後驚變白蛇的真身而被嚇死，白素貞的悲慟實在好感人，而白素貞去崑崙山盜仙草救夫，小豪話意想不到梁燕飛功架非常利害，與兩個武師對打好精彩。

現場有簡和堂送出益生菌禮物派給觀眾、錢小豪當然也孝敬媽媽。

鄭文雅：布景與色調都配襯出色

至於鄭文雅表示：「我第一要讚就係布景，配合得恰到好處，包括：崑崙山與西湖景色就最喜歡，當許仙與白素貞相遇，拿起一把紅色傘更顯出兩情相悅感覺。」她續說: 「之前睇秋元哥演出都是比較硬朗角色，今次演許仙好柔情，至於梁燕飛演白素貞，是我第一次看她演出，要讚她在唱做唸打都好出色。」

梁燕飛落力演出觀眾大讚。

梁燕飛踢槍功架出色 。

沙姐讚法海符樹旺剃頭演出好專業

林建明已經成為施姐粵劇作品忠實擁躉，今次《白蛇‧許仙情越千年》令沙姐最深印象是演法海的符樹旺，他為演高僧甘願剃頭演出，沙姐很欣賞，她笑言好有共鳴,因當年她也為藝術犧牲剃頭演出，對於今次整套戲都有好多動作場面，沙姐都讚嘆不已。

施姐率領《白蛇‧許仙情越千年》台前幕後台一起謝幕，對於 觀眾反熱烈表示感動。