2024第一季回顧｜懷緬圈中6位離世藝人　兩人輕生震驚全城

雖然生老病死是人生必經階段，但踏入2024年只過了四分之一，圈中已有6位藝人離世，令人相當惋惜。當中鄭啟泰更是在離世前才剛成功求婚，沒料到，2日後便與未婚妻天人永訣；黎明詩則敵不過癌魔，最終與世長辭；而兩位好戲之人李影和陳狄克，雖然人已不在，但他們的作品會永遠刻在大家的腦海中；至於柳俊江和河國榮卻選擇走上輕生之路。



1.柳俊江

前新聞王子柳俊江今年1月5日下午被發現在大埔村屋內燒炭亡，終年42歲，消息震驚各界。柳俊江為前TVB新聞部主播，曾擔任港聞、中國新聞、專題記者，於2010年年底離開無綫新聞部轉而成為自由工作者，近年他積極發展個人事業，除參與戲劇拍攝外，亦在IG宣傳、教授各種對話、待人接物的技巧，深受網民歡迎。

柳俊江生前曾是新聞王子。（柳俊江fb圖片）

同時，柳俊江近年是非纏身，當中他的感情生活更成為傳媒焦點。2020年9月柳俊江於觀塘一間餐廳涉嫌打鬥，當時其妻雷康怡（Florence）與一名男友人用膳，柳俊江突然出現，並與該名男子發生口角繼而動武後被捕，因而被爆婚變。其後柳俊江承認與男子發生衝突，與結婚10年的太太處於分居狀態；及後又因涉嫌危險駕駛被捕。至2021年10月，柳俊江在IG公開與楊文蔚經理人Grace的戀情，經常大曬合照高調放閃，但去年突然被爆已分手，三年情告終。

柳俊江熱愛跑步。（柳俊江fb圖片）

2.河國榮

有「御用鬼佬」之稱的前TVB藝員河國榮，今年2月2日在西貢寓所內燒炭身亡，終年58歲，令外界震驚。河國榮效力TVB期間，最為人熟悉一定是飾演外藉警司，任何劇集需要外國人演出或高級警務人員，河國榮一定是首選。除了TVB外，河國榮亦曾參演過ViuTV的《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》、《詭探》、《野人老師》等，和不少電影《獅子山上》、《超神經械劫案下》及舞台劇《西遊記》、《中國皇后號》等等。2017年河國榮獲 Netflix 邀請，替美國諷刺戰爭電影《戰爭機器》拍攝宣傳片，亦成為一時佳話。

河國榮當年棄讀醫來港追夢。（資料圖片）

河國榮當年在澳洲攻讀醫科，大學時期接觸到來自香港的留學生，因而愛上了香港文化，其後他不但學習廣東話，更放棄讀醫隻身到港。本名叫Gregory Charles Rivers的他，又因為喜愛張國榮，所以取其名字改字做河國榮。此外，河國榮亦是圈中出名的愛狗人士，不時宣揚領養成犬的信息，自己亦以身作則，最高峰時期一年收養了9隻狗。

河國榮以往無論係劇集還是電影，真係經常飾演警司角色。(網上圖片)

3.鄭啟泰

鄭啟泰今年2月3日因器官衰竭離世，終年56歲。而在離世前2日，鄭啟泰才剛宣布向同居2年的女友王雁芝求婚成功，二人開始商討婚禮細節，卻突然傳出死訊。鄭啟泰之前曾經歷一段婚姻，於1993年時曾與同在新城娛樂台工作的黎海珊結婚，但婚姻只維持了五年，二人並沒有子女。其後，鄭啟泰與另一女友育有一女Kayla。

鄭啟泰因器官衰竭離世，終年56歲。

鄭啟泰擁有一把靚聲，效力新城電台多年，DJ形象深入民心，近年他還成為TVB基本合約藝員兼邵氏兄弟藝員，先後接拍多套TVB劇集。去年他曾經參與TVB最熱門的劇集《新聞女王》，他在劇中飾演盧展廷一角，讓觀眾深刻難忘。目前他還有一套遺作TVB劇集《OPM》，還未播出。另外，鄭啟泰還是多年為香港電影金像獎擔任現場報幕員，以及《中年好聲音》旁白。

鄭啟泰生前與未婚妻王雁芝相當甜密。（IG@angelinabunnyyy）

4.李影

前麗的花旦李影今年2月25日於加拿大離世，享年70歲。李影年輕時樣貌標緻，於70年代由朋友慫恿下投考麗的電視藝員訓練班，與劉松仁、麥當雄等成為同學。她畢業後曾加入配音組為卡通片配音，再正式成為演員，之後備受力捧，主演過不少經典劇集，瞬即成為當家花旦。她當年還獲安排與鍾叮噹、南鳳、以及盧愛蓮組成四人女子音樂組合紫荊花合唱團，對撼無綫嘅「四朵金花」。

《12日》為李影生前最後一部參演的電影。

年輕時的李影也種下不少情緣，其中一段與劉松仁的七年情最為人印象深刻，後來大家因脾氣而分開。其後於1984年，李影與相戀僅數個月的商人沈海鍵閃婚，並於1988年移民加拿大，兩人育有兩名女兒，可惜這段婚姻只維持8年便告終，李影獨力照顧女兒。至1990年代她再回流香港，拍下《樓下伊人》、《親恩情未了未》和《阿Sir早晨》等作品。其後多年，李影便過著加港兩邊飛的生活，有適合的工作或角色便做，去年的《12日》成為她生前最後一部參演的電影。其女兒沈穎婷為曾被封為「無綫咪神」、於2004年參加港姐入行，經過幾年發展之後決定轉職空中服務員，淡出娛樂圈。

李影樣貌標緻。(畫面截圖)

5.陳狄克

有無綫「御用黑幫王」之稱的陳狄克，於3月15日因病離世，終年76歲。陳狄克原名陳均榕，亦有別名「陳承國、陳軍戎」之稱，陳狄克於1967年開始習武，其後在片場遇上著名武打明星劉家良後遭提攜跟隨劉家班及唐佳工作。1973年陳狄克進入麗的電視擔任武指，並受邀於劇集《中國殺人王》演出，亦是他人生中唯一一次男主角。於麗的電視服務了3年後，陳狄克離開了電視台，跟隨劉家良前往台灣與張徹導演拍電影。

陳狄克。（電視截圖）

至1979年，陳狄克獲李家鼎邀請加入無綫當武術指導，周潤發在《上海灘》中被人於咖啡廳門口亂槍掃射一幕，就是其擔任武指的代表作之一。其後轉為全職演員，服務無綫至今45年，先後參與逾280套劇集拍攝工作，尤其演繹江湖中人更是一絕，在綜藝節目《Sunday好戲王》中曾獲頒「黑幫王」的「另類好戲王」獎項，《逆天奇案2》成其遺作。值得一提的是，另外，陳狄克已婚並育有一名女兒。1990至1995年間，他曾為了養家而轉行當的士司機養，能放下藝人身份去做的士司機，實為能屈能伸的大丈夫。

陳曾狄克在綜藝節目《Sunday好戲王》中獲頒「黑幫王」的「另類好戲王」獎項。（電視截圖）

6.黎明詩

90年代玉女歌手黎明詩於3月28日不敵癌魔離世，終年58歲。當年黎明詩憑著甜美的外表、美好的身材，成為不少少男心目中的女神。她在英國讀書的時候曾同妹妹齊齊參選當地的華裔小姐，分別獲得亞軍和季軍。後來黎明詩隨家人回流香港，及後在新藝城做幕後時被陳勳奇睇中，之後拍下《霸王花》、《偷情先生》和《四大家族之龍虎兄弟》等作品。

90年代玉女歌手黎明詩 於3月28日不敵癌魔離世，終年58歲。（VCG）

及至1990年，黎明詩被唱片公司EMI睇中當歌手出唱片，曾榮獲第十四屆十大中文金曲最有前途新人獎銅獎、1991年度叱咤樂壇生力軍女歌手金獎及十大勁歌金曲最受歡迎新人獎銅獎得主，在樂壇以實力派玉女歌手見稱。其後於1998年與銀行高層Eric Fung結婚後便淡出娛圈。期間曾轉行做過兩年保險，2017年跟老公分居期間，承認出櫃展開新戀情。退出樂壇多年的黎明詩，其後於2017年獲邀亮相TVB節目《流行經典50年》，相隔23年再次獻唱《敢恨敢愛》，掀起不少歌迷的集體回憶，也是她最後一次亮相歌唱節目。2020年，黎明詩與黃翊以及文佩玲一起演出網上音樂會，唱出多首金曲包括《敢恨敢愛》、《停不了的愛》、《全心愛我》、《Goodbye My Love》等。另外，除了唱得外，黎明詩也是烹飪高手，在朋友圈中有「隱世廚神」的美譽。

黎明詩當年曾是不少少男心目中的女神。（網上照片）

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