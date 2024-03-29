汪小菲終斬纜悄悄將S Hotel易名做MGallery　M一字代表現任女友

台灣藝人徐熙媛（大S）與汪小菲之間的是是非非拉扯多時仍未結果，早前汪小菲到台灣出席官司，之後又大鬧大S位於台北的住所，更被保安驅離。汪小菲指控大S「把我孩子強行拉走了」，更揚言要報警舉報大S及徐熙娣（小S）濫藥。

汪小菲大鬧大S位於台北的住所。（視覺中國）

汪小菲22日兩度暴衝到大S住家樓下，並前往警局指控女方疑濫用藥物。（視覺中國）

汪小菲除了舉報大S及小S濫藥外，原來他還悄悄拆下當年以大S名字命名的S Hotel招牌，並改名為M Gallery（台北敦化美憬閣酒店）。據了解，該酒店集團於去年12月4日，正式發佈美憬閣（MGallery）進入台灣的新聞，當時亦有表示S Hotel的標誌性Logo「S」會被移除，而內部亦會翻新，待翻新後再次對外開放。

汪小菲除了舉報大S及小S濫藥外，原來他還悄悄拆下當年以大S名字命名的S Hotel招牌。（視覺中國）

有關酒店易名亦有另一個說法，有指是汪小菲為現任女友Mandy而把S Hotel易名為M Gallery，M一字正好代表Mandy。亦有人透露酒店內有關S字的東西亦被汪小菲下令丟棄，汪小菲正式與大S「正式斬纜」。

由汪小菲斥資的S hotel於2017年開業，並特地以愛妻的名字命名，超浪漫（微博＠大S）

由汪小菲斥資的S hotel於2017年開業，並特地以愛妻的名字命名，超浪漫（tripadvisor.com）

汪小菲一連串的舉行令不少內地網民不滿，有人在微博標註國台辦官方微博，指汪小菲的行為涉「惡意激化兩岸群眾矛盾」，要求他們採取行動。昨日（27日）國台辦發言人陳斌華回應有關汪小菲一事，他希望二人能好聚好散，一別兩寬，各自安好。