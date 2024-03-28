黎明詩病逝｜黃寶欣心情悲傷　黃翊：詩妹係好有義氣嘅一個女子

今日（28日）驚傳90年代玉女歌手黎明詩（Stephanie）病逝的消息，終年58歲，不少圈中人及觀眾感到惋惜。早年黎明詩聯同黃翊、胡渭康、林利、何婉盈、黃寶欣、莫鎮賢、文佩玲和陸家俊組成「經典同學會」，齊齊亮相《流行經典50年》，兼舉行《記得……我們的主打歌演唱會》，讓八、九十年代的流行經典歌曲再次進入觀眾耳中，勾起大家集體回憶。

黎明詩於睡夢中病逝。(vcg)

黃翊、何婉盈、文佩玲、鄭瑞芬、黃和興(Zen主音)、韋綺珊、黃寶欣、黎明詩及鄭梓浩等90年代歌手，似足同學會Gathering。（陳順禎攝）

據悉，黎明詩勇敢抗癌已大半年，在睡夢中離世。對於好友的離開，黃翊接受《香港01》訪問時說：「我收到詩妹離開咗我哋嘅消息都好突然，因為我哋有個經典同學會嘅Group，我都係喺裏面得知詩妹嘅消息。我同詩妹都有兩年冇碰過面了，基本上呢兩年大家都係靠facebook聯繫。」

黃翊大讚詩妹係好有義氣嘅一個女子。（受訪者提供）

黃翊續言：「啱啱先知道佢有病啦，原來同病魔搏鬥咗都有一段時間，咁都冇辦法，敵不過。我同詩妹相識好耐，大家都係80年代尾嗰段時間出道啦，所以好早就已經熟。詩妹個為人不嬲都好甜、好sweet，對人又好好，好關心朋友啦。之後我出道咗2、3年就離開咗呢個圈，至幾年前《流行經典50年》大家再接觸，詩妹完全冇變，一樣好關心人，係一個好幫朋友、好有義氣嘅一個女子，希望佢一路好走。」

黃寶欣心情悲傷。（受訪者提供）

而黃寶欣則以文字回覆《香港01》，字裡行間難掩傷心之情：「我沒什麼可回應啊！只是傷悲。」她又大讚黎明詩：「好慶幸能夠在這幾年跟她真正的認識，詩妹隋和、可愛，難忘跟她一起嘻嘻哈哈的日子！永遠懷念我的好朋友黎明詩！」