香港金牛啦啦隊選拔賽　人氣女神大獎質素竟然係咁

香港金牛啦啦隊選拔賽（決賽）昨日（27 日）圓滿結束。各參賽者為成功入選均使出渾身解數，希望評審們留下深刻印象。主辦方香港金牛市場部總監周祟偉表示：「香港金牛上季引入啦啦隊文化，深受香港球迷歡迎，所以我們在新球季決定成立專屬啦啦隊「Bulls Girls」，這亦是全港首支職業籃球隊啦啦隊。很開心可以成功舉辦香港首個職業籃球隊啦啦隊選拔賽，香港金牛會繼續努力開創先河，令香港的體育界能多完發展。」是次大會更設有「加分題」，參賽者可展示跳舞以外的技能，令評審們能全面地了解每人的個性及能力。

評審與15位啦啦隊優勝者合照

一向為人「君子」的霍哥見啦啦隊女神Dora遠道由台灣飛來，極力要求Dora即場跳舞助興，為現場所有男觀眾謀福利， Dora也毫不吝嗇大展舞技勁歌熱舞一番，看得霍哥及一眾男觀眾津津樂道。

三位評審與15位Bulls Girls合照

另外，香港金牛啦啦隊選拔賽設有「人氣女神大獎」，讓全港市民可以支持自己心目中的女神，為她們打氣加油。最終由6號劉樂悠在Bulls Girls官方Instagram獲勝，而她亦是最高分數入選Bulls Girls的參賽者。劉樂悠對入選Bulls Girls感到非常興奮，她表示：「非常開心成為香港金牛啦啦隊一份子，我知道有很多朋友支持我，今次總算沒有辜負大家的期望。我會與14人一齊努力集訓，希望在6月的新球季，在修頓主場為球迷帶來精彩演出，努力為香港金牛打氣！」

劉樂悠奪「人氣女神」大獎。

大會最初只挑選12位參賽者成為Bulls Girls，但鬼主意多多的霍哥突然殺出一句：「不如我地揀多3位咯!」，獲香港金牛市場部總監周祟偉一口答應，最終由12人增至15人，最後成功從30位參賽者選出15位成為Bulls Girls。

Bulls Girls成軍後，即獲安排於４月初接受密集的跳舞及其他培訓，並由評審之一的舞蹈總監Christy Ng指導，務求為6月初開鑼的NBL賽事作好演出準備。

30位參賽者與香港金牛球員梁兆華及籃球推廣大使德古拉合照。

Bulls Girls 15人名單如下(排名不分先後):

1.梁釨芊, Habi

2.朱諾言, Tweety

3.陳原, Circle

4.陳嘉盈, Angel

5.李凌佳, Queenie

6.楊芷澄, JJ

7.葉文欣, 文欣

8.陳洛琳, Kaya

9.黃玉濘, Aster

10.馮諾妍, Carrie

11.馬穎珊, Shanna

12.劉樂悠, 悠悠

13.曾慧敏, Mandy

14.黃巧妍, 麵

15.梁艾琪, Rachel