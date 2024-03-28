TVB戲劇總監劉家豪宣布七月榮休環遊世界　《逆天奇案2》成告別作

「收視保證」的殿堂級監製劉家豪的戲視作品一向大受歡迎，不但獲奬無數，也桃李滿門。家豪哥雖然喜愛製作，但也想享受家庭和旅遊樂趣，所以於一年多前已悉心部署，在開拍《逆天奇案2》時已埋下彩蛋作為紀念，並且在今年7 月，入行半世紀最美好的時刻退下火線，開始享受另一段人生階段。



TVB戲劇總監劉家豪已於1年前悉心計劃退休，展開人生新一頁。

家豪哥與小青姐拍攝之《衛子夫》曾獲全國收視冠軍創下佳績。

7月正式退休 坐郵輪環遊世界

憑《溏心風暴》一劇與太太梅小青監製之《宮心計》並駕齊驅達到50點收視率，成為香港開埠以來港劇最高收視紀錄保持者，加上2008年至2012年連續5年無線劇集收視冠軍，亦由兩人監製之劇集包辦，電視圈「神鵰俠侶」所創佳績，至今仍未被打破；家豪哥說: 「在電視圈我同小青監製的劇集，都擁有50點收視，外界都指我們加起來就做足100分，我和小青對工作是全情投入，不過也是時候享受工作以外的人生，適逢今年正是我投入影視工作半世紀，所以在一年前通關已開始部署，趁還行得走得周圍旅行，趁孖孫入小學前多去遊樂，也會和小青坐郵輪環遊世界，但會分段旅遊，因為捨不得離開孖孫太久！」

1. 有電視圈神鵰俠侶之稱的殿堂級監製劉家豪與梅小青，曾分別創下劇集達50點神話。

TVB戲劇總監劉家豪宣布7月榮休，最開就是小青姐，可以結伴旅行。

家豪哥最自豪作品給人帶來歡樂

縱橫電視圈達半世紀，家豪哥慶幸又自豪作品受人喜愛，當監製時慧眼起用周星馳演《蓋世豪俠》及《他來自江湖》；《溏心風暴系列》也贏盡收視與口碑，繼而在Now與內地合拍《衛子夫》更躍登全國收視冠軍，再重返無線至近年的《逆天奇案》及《法言人》同樣口碑載道。家豪哥說: 「我覺得自己好幸運，在這50年監製過的劇集反應都不錯，我每個劇都是想帶給觀眾開心歡樂，我每個劇都是想帶給觀眾開心歡樂，這是我做劇的唯一目標。」

TVB戲劇總監劉家豪榮休告別作《逆天奇案2》，動用強大陣容，挾上集口碑必定「戲」勢如虹。

小青姐萬分支持並期待𢹂手工作之後的結伴同遊

3年多前已退下火線的小青姐，雖然常備受邀請再出山，但她非常享受現在的生活，小青姐說：「回望家豪哥這半世紀事業，給人歡樂，留下許多美好作品，我也為他驕傲。我發覺自退休之後，見到的世界更大，識到的朋友更多，就趁行得走得多去見識，而孖A也一直期待與爺爺同行，我哋已經期待7月之後一齊好好享受人生！」

《逆天奇案2》成為TVB戲劇總監劉家豪榮休告別作，相信更備受觸目。

今年7月踏入68歲的家豪哥坦言一年前作出此決定時是有點不捨，但很快就被孖孫融化了：「孖孫期待與我一起玩樂；之前與小青努力工作，攜手創業，往後也會與她享樂人生，㩦手同遊」。他更感謝50 年來幫助過自己的夥伴與伯樂，還有合作過的藝人。

預告劇中有彩蛋 一家六口出鏡為留念

在《逆天奇案2》中，家豪哥悉心埋下很多彩蛋，其中也有與小青、兒子、媳婦和孖孫粉墨登場，留個紀念。家豪哥說：「由今日開始就是享受《逆天奇案2》的宣傳和播出，然後開心迎接悠長假期，人生的另一快樂階段。」