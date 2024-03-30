Loong 9｜突增3名成員分兩隊惹爭議　傳想將TVB愛將踢走過橋抽板

無綫（TVB）與內地合辦的選秀節目《亞洲超星團》於月初（9日）在澳門圓滿結束，並成功在65位練習生中選出9位成員正式出道，分別是奧利 、李權哲、冼靖峰 、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌及陳梁，並把團名命名為「Loong 9」。日前（28日）官方突然在社交平台上公布Loong 9將會增加3名成員，未來將會分成兩組進行活動，分別是Loong9-S及Loong9-V，而加入的成員分別是張鎬濂、郭殿甲及陳鑫昊，三人將會加入Loong9-S，以Loong 9非限定團成員的身分參與活動。

Loong 9 成軍後連日來成日熱話。（Loong9微博）

至於原本在比賽勝出的9人將會以Loong9-V繼續進行活動，但Loong9-V主要活動地區將會是香港及亞洲地區，有網民就認為此舉是變相「打入冷宮」。細心一看Loong9-S的九位成員除了白子奕及陳梁外，其餘七人都同屬樂華旗下，因而惹來樂華用人唯親的非議。「加人」消息一公布後即引起不少粉絲不滿，其實日前已經流出Loong9的人數將會有所改變，更一度傳出是樂華將會把比賽落敗的數位練習生再組成另一個團出道，不少網民都指：「既然係咁，要個比賽做咩？」、「樂華自己玩晒去啦」、「洗鬼比賽咩」，亦有不少更激進的言論。

Loong 9確定會加三人，並分成成兩組進行活動。（Loong9微博）

亦有很多網民認為今次是樂華「過橋抽板」，因為內地數年前開始實施「禁播偶像養成節目」，有傳今次內娛高調與TVB合作舉辦《亞洲超星團》是想「借屍還魂」，希望藉TVB的名再次在內地舉辦大型的選秀節目。至於怎樣「抽板」？就是把比賽勝出的人「分AB」，即像現在所謂的分兩組人來進行活動，然後香港的三位只留在香港活動，內地的活動則被剔除。除此之外，更有傳樂華重組Loong 9人選其實是想把3位香港成員冼靖峰 、文佐匡及黃奕斌踢出團。對此，不少網民就指既然如此，一開始就直接安排香港的代表自己組一團就好了，不用在比賽中「爭崩頭」，幾經辛苦終於成功打入頭9位，結果卻與現在的情況無異，繼續留在香港活動，還不如不組團好了。

內娛數年前開始實施「禁播偶像養成節目」，有傳今次內娛高調與TVB合作舉辦《亞洲超星團》是想「借屍還魂」。(梁碧玲 攝)

《亞洲超星團》係TVB與內地合辦的選秀節目。

面對網民一面倒的批評，樂華卻未有出面回應，但似乎就變相難為了一班練習生，事緣網民「投訴無門」，她們就轉移目標，將矛頭指向各練習生，讓他們來「承受」樂華的「爛攤子」。