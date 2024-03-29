再見枕邊人｜Final Boss揭盅　四大主角叢林混戰重要人物墮崖身亡

《再見‧枕邊人》昨晚（28日）高潮位一定是晴天（黃智雯飾）與長勝（羅天宇）在迷你倉檢查小敏（區明妙飾）遺物時被跟蹤者搶走重要證物，正當觀眾為二人感到肉緊時，劇情驚現反轉位揭示「晴勝」原來是故意被跟蹤，一切只是設局引「大凌生」凌頌恆（張國強飾）上當，令小敏被強迫吸毒致死的影片透過直播公諸於世。



幪面人係大凌生助手阿添（梁皓楷飾）。

KK張國強表現亮眼。

全城直播拍下小敏死亡真相的影片，以及大凌生看到影片時的反應。

全城直播拍下小敏死亡真相的影片，以及大凌生看到影片時的反應。

雖然影片拍不到兇手樣貌，但由於手上的藍寶石戒指為「大凌生」標誌性飾物，深知會被全城認定是兇手的大凌生知道大勢已去後，第一時間是抱著與愛兒Alex（鄭俊弘飾）合照跌坐地上痛哭，並向Alex留下告別口訊：「爹哋唔能夠再陪你，你以後好好地靠自己。」當大家以為大凌生罪有應得，劇情竟再有反轉，原來Alex才是殺死小敏的真兇，同時亦是林秀怡劇中死去妹妹的兒子Bosco的生父！大凌生為保兒子聲譽，背後可謂下了不少苦功。

Alex與大凌生呢段「暗黑父子情」歪理得好感人。

Alex與大凌生呢段「暗黑父子情」歪理得好感人。

晴天與長勝到迷你倉檢查小敏遺物，被幪面人搶走重要證物。

而今晚（29日）大結局，背負著對爹哋的內疚及晴天的仇恨的Alex將終極大暴走，更會擄走晴天至荒山野嶺進行報復，善美（張曦雯飾）及萬森（馬德鐘飾）則會先後趕到現場營救晴天，其間萬森除了會與Alex上演連番激戰，同一時間當年謀害晴天的Final Big Boss真身亦會終極揭盅，答案絕對令人意想不到之餘，在四人混戰期間，竟有一人最終墮崖身亡，結局可謂反轉再反轉！

Bosco生父原來是Alex！

來到結局周，除了以洋蔥式揭出的真相令人驚艷，大凌生與Alex的「暗黑父子情」亦相當吸睛，大凌生在入獄前專誠拍片送給Alex，並以極慈祥的父親口脗說出：「就算你闖幾多禍都好，我都幫你孭晒」、「就算你一事無成，你都係爹哋最錫嘅仔」。由於大凌生實在說得太感人，Alex流下自責的眼淚並爆出自己才是殺區明妙真兇：「我唔……應該戴你隻戒指！我唔應該害死小敏，係我累咗你，對唔住。」

大凌生溺愛兒子Alex，決定代子頂罪。

大凌生溺愛兒子Alex，決定代子頂罪。

晴天與長勝其實一早就搵到「證據影片」，扮畀阿添搶走只係為咗設局引大魚上釣！

善美安排Alex到美國避風頭，但Alex唔肯離開。

善美安排Alex到美國避風頭，但Alex唔肯離開。

在劇飾演經常闖禍富二代Alex的鄭俊弘（Fred），對於擔演此角直呼過癮，並坦承尾段演出難度較高：「要Keep住好崩潰、好緊張、好癲喪嘅狀態，要好快由0去到100，需要好多energy，但呢個角色好好玩。」以往大多數演乖乖仔的他，坦言是次演奸角好有得著：「永遠唔可以諗自己係奸，同自己講係好嘅，你就可以好完整同埋justify到你角色所做嘅嘢。」

大凌生入獄前拍片勉勵Alex，雖然咁樣包庇兒子都係錯，但都有佢感人嘅地方。鄭俊弘呢幕都演得唔錯。

大凌生入獄前拍片勉勵Alex，雖然咁樣包庇兒子都係錯，但都有佢感人嘅地方。鄭俊弘呢幕都演得唔錯。

大凌生入獄前拍片勉勵Alex，雖然咁樣包庇兒子都係錯，但都有佢感人嘅地方。鄭俊弘呢幕都演得唔錯。

大凌生入獄前拍片勉勵Alex，雖然咁樣包庇兒子都係錯，但都有佢感人嘅地方。鄭俊弘呢幕都演得唔錯。

Fred指拍攝時兒子鄭讚廷（Asher）出世不久，初為人父的他卻要達宵達旦開劇，只能夠透過視像及家用監控鏡頭與兒子「見面」：「記得有一晚開廠，我仔喺床上瞓緊覺，嗰陣佢仲要『纜』住口水肩，我見到個口水肩反起咗遮住佢塊面，即刻緊張到打電話畀老婆，但佢沖緊涼聽唔到，當時好慌好驚！始終啱啱出世幾個月，好彩口水肩好薄，令我感受到做新手爸爸唔可以喺個仔身邊嘅慌忙，依家學識輕鬆啲咁去照顧。」

原來Bosco生父係Alex，二人亦早在醫院相遇。

原來Bosco生父係Alex，二人亦早在醫院相遇。

原來Bosco生父係Alex，二人亦早在醫院相遇。

晴天今晚將被擄走，再次身陷險境。

混戰期間有人墮崖身亡，究竟會係邊個？