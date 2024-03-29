胡杏兒孫儷隔7年後同框合作　《三十九二十八》都市劇大鬥演技

2017年視后胡杏兒參與的內地劇《那年花開月正圓》播出後大受歡迎，在劇中與孫儷大鬥演技，使她成功打開內地市場。而在7年後她們再次合作，共同參演劇集《三十九二十八》，近日劇集進行開機儀式，兩位主演均有到場，同框合體勾起大家不少回億。

7年前一起合作《那年花開月正圓》。（微博圖片）

近日在《三十九二十八》開機儀式上，胡杏兒同孫儷再次同框合體，勾起大家不少回憶殺。留着長髮綁起來，給人有換然一新感覺的孫儷，全程戴上墨鏡不發一笑，顯得非常冷酷，未知這個新髮型是不是她特別為劇集而留呢？而胡杏兒則全程笑容滿面，顯得相當開心，她在微博發文表示：「明艷不再攀援，而在自己。邱麗蘇，你好！」

二人合作新劇《三十九二十八》。（微博圖片）

而同時孫儷亦有在微博發文表示：「今天《三十九二十八》开机了。之前我一直在問導演，怎麼定義我們這個戲，到底算是生活劇還是職場劇，導演也說好像很難用一個詞去定義它。後來我懂了，其實生活跟工作永遠是交織在一起難以分割。就像我们的劇名《三十九二十八》它就代表了兩個年齡階段的人，他們會面臨各自的課題，即使遇到同一件事，可能也會展現出不同的價值觀。我劇裡倩飾演的角色叫胡曼黎，39歲的生活已經不是非黑即白那麼簡單了。希望我們大家都能重新找回生活中難以抹破滅的初衷，擁有一個蠻好的人生。」

《三十九二十八》是一部都市生活劇。（胡杏兒微博圖片）

《三十九二十八》是一部都市生活劇，講述39歲的保險從業員胡曼黎（孫儷飾），在人生高光時刻突遇上事業、愛情失敗。而始作俑者就是28歲的薛曉舟（董子健飾），但二人經過交手了解後逐漸解開誤會而認同對方，最後不計前嫌聯手合作，在保險事業愈做愈好。