再見枕邊人｜徐榮女兒史穎喬嘆現實中父女關係差：專登唔睇呢幾集

無綫（TVB）劇集《再見．枕邊人》第21集至第23集中，史穎喬（Clementine）以徐榮的女兒身份出現。第一場戲就講史穎喬故意吃下會引起食物敏感的堅果，而令自己送院，向黃智雯透露要故意令徐榮難受，當中一幕喊戲也演得相當真摰。



史穎喬加入TVB已經有幾年。 （IG@clementinesze）

史穎喬接受《香港01》訪問時坦言雖然在《再見．枕邊人》的戲份不多，但仍感激有發揮機會。史穎喬又接着說，當中的喊戲場口不算難，因為自己也有代人感。史穎喬說：「呢套係2022年拍，拍呢套之前《羅密歐與祝英台》都喊過，之後《你好，我的大夫》都有。可能係角色有代入感，所以比較易喊出嚟。」

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史穎喬（Clementine）。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

她續說，就如《再見．枕邊人》劇中魯正輝與魯佩珈的關係，現實史穎喬與父親的關係也有不少磨擦。她說：「本身都好嘅，但係入行之後差咗，會同爸爸嗌交。佢唔支持我入行，幾年前入行嘅時候已經唔支持，佢認為呢行搵唔到食。到而家都會成日問:『幾時唔做呢行』，『返去做空姐啦』。」

又有史穎喬。（《再見．枕邊人》截圖）

史穎喬出場有驚喜。（《再見．枕邊人》截圖）

她又表示，至今爸爸都不理解做演員的辛苦，有時看到她沒有通告、休息時就會覺得她好食懶做，不上進。她說：「我覺得佢唔理解，唔理解見到我冇嘢做，休息緊喺屋企嘅時候，佢會覺得我無所事事，但其實我自己出面都有返兼職，努力去追緊夢。」

劇情講史穎喬為咗激徐榮故意令自己食物敏感。（《再見．枕邊人》截圖）

劇情講史穎喬為咗激徐榮故意令自己食物敏感。（《再見．枕邊人》截圖）

劇情講史穎喬為咗激徐榮故意令自己食物敏感。（《再見．枕邊人》截圖）

史穎喬與父親的父女關係，現實中又是不是很惡劣呢？她就覺得爸爸是「口硬心軟」。她說：「佢平時都會睇《再見．枕邊人》，係呢幾集到有我戲份，佢就會專登唔睇走入房玩電話。媽媽而家就接受咗。其實爸爸媽媽都係知道我收入少，平時辛苦，都係想我有穩定收入先會咁反對。而家爸爸雖然仲係『日哦夜哦』我快啲轉行，但每個月又會塞$500俾我做車費，其實佢哋都係鍚我嘅。」

問到史穎喬會否繼續做演員，還是打算回去做空姐，她想了一會就說：「我會做到監製唔用我為止，因為想入行真係唔容易，機會真係要珍惜。」

史穎喬坦言角色易代入。（《再見．枕邊人》截圖）

史穎喬坦言角色易代入。（《再見．枕邊人》截圖）

你好我的大夫｜史穎喬演蔡思貝朋友阿穎 濕身水着有仙氣：好害羞

史穎喬第一次水着！有仙氣呀！（《你好我的大夫》截圖）

蔡思貝朋友阿穎同樣患上痙攣和有血管瘤。（《你好我的大夫》截圖）

不得不說，呢一幕都拍得史穎喬好靚。（《你好我的大夫》截圖）

史穎喬（Clementine）外形文靜可愛。（IG@clementinesze）