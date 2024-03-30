《風林火山》Coming Soon一等就9年！　一波幾折真係無望上畫？

主演金城武、劉青雲、高圓圓、古天樂、梁家輝、任賢齊，配樂由已故坂本龍一擔任，剪接由兩次獲得金馬獎最佳剪輯，曾任《樹大招風》剪接的大衛·理查森操刀，光看演員名單是不是已經急不及待想買飛入場？其實這是未上映，甚至未知何時上映的電影《風林火山》。



咁就等咗9年。（網上圖片）

你以為電影大師王家衛拍一套《2046》需時5年就叫「好耐」嗎？實質麥浚龍於2015年於《香港國際影視展》中放消息要拍《風林火山》起計，直到今日為止已經過去了足足9年時間！更不用說，當年他還曾表示用了5年時間寫劇本。

道具車又是一片白，拍完清理都有排搞。（網上圖片）

早前有網民在討論區開新帖文，並貼出當年《風林火山》的宣傳海報的「Coming soon」帖文，原來已經離2015年3月23日這個日子過去了9年。

翻看一下昔日報道，原來在2015年公布消息後，2017年也曾透露出《風林火山》拍攝的消息。劇組在廠內搭建了一條1:1 實景銅鑼灣皇室堡對出街道，配以雪景拍攝。

Juno封街拍《風林火山》雪景戲 皇室堡對出成條街一片白

單單係封銅鑼灣條街，已經唔簡單啦。最後發現原來係廠景。（網上圖片）

其後9月份亦先後有消息指銅鑼灣「廠景」佔地6萬呎，相當大陣仗，而且Juno也表示場景中會有爆破場面。當時有網民就表示，雖然等待了兩年才開鏡拍攝，但如果等待到了一套史詩式電影，一切都是值得的。

【風林火山】佔地6萬呎1:1搭出銅鑼灣 Juno︰呢度會有大量爆破戲

戲中一眾演員劉青雲、梁家輝、高圓圓、姜珮瑤、衛詩雅都有出席發佈會。

場內部分店舖，都有向對方洽談版權才「重建」，故像真度非常高。

+ 5

可惜的是，踏入2020年，2021年觀眾一宜遲遲未見《風林火山》上畫，而有關電影超支等傳聞就不徑而走。2020年更有傳要求不合理，觸怒戲中多位演員。金城武和梁家輝因為跟Juno在拍攝上有分歧，導致現場氣氛鬧僵，其中金城武完成合約後立即離開劇組，就算Juno想邀他回港補戲，亦以沒檔期為理而拒絕。

麥浚龍拍《風林火山》太藝術家脾氣？ 傳任賢齊發火金城武拒補拍

麥浚龍開拍《風林火山》，有傳因要求不合理而與眾演員鬧翻。（資料圖片）

有傳金城武都頂唔順Juno的拍攝手法，完成合約後立即離開，事後更拒絕補拍。（資料圖片）

2021年麥浚龍（Juno）出席時裝活動時，被問及電影狀況，他就回答：喺導演嘅工作已經差唔多完成，後期仲有啲，但就要交返畀投資方同發行方決定。（之前有報道話嚴重超資，會唔會有影響？）拍完好耐，其實真正拍攝係2016拍到2017，所以我都唔知啲傳聞邊度嚟。至於正式上映嘅檔期，反而我就唔係咁清楚，要交返畀發行商。」

麥浚龍否認嚴重超支致《風林火山》遲遲未上映：唔知啲傳聞邊度嚟

Juno一出活動就被追問《風林火山》拍攝進度。（資料圖片）

直到去年一月，負責電影配樂的坂本龍一月前離世，Juno再被追問《風林火山》進度，他就回答：「我最大嘅需要係反而係……因為今次部電影嘅配樂係坂本龍一去做，但係佢已經過咗身，變咗我要幫佢混音。」

網民狂追《風林火山》上映日 麥浚龍：配樂坂本龍一過咗身…

音樂巨匠坂本龍一原來負責《風林火山》的電影配樂，但他兩個月前病逝，要由Juno接手混音部分。（資料圖片）

麥浚龍出名一絲不苟，他為了像真，不惜工本在惠州搭建了6萬呎1:1銅鑼灣實景。（《風林火山》劇照）