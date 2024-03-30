李佳芯任嘉賓慘被P走職訓局稱「不必要誤會」　活動院校公開感謝

李佳芯（Ali）日前與林家棟到職業訓練局（VTC）旗下的香港專業教育學院（IVE）青衣院校出席講座作分享，事後主辦方在官方專頁上載活動照片，但竟「彈弓手」刪文，並將李佳芯裁走或P走才重新上載照片，引來粉絲不滿，直斥VTC的做法欠尊重。

李佳芯（Ali）近日忙於拍攝TVB新劇《麻雀樂團》。（IG@aliaime）

呢張有Ali。（FACEBOOK群組文人多說話）

呢張冇Ali。（FACEBOOK群組文人多說話）

昨日（29日）VTC作出回應：「香港專業教育學院 （IVE）青衣院校昨日舉行活動，資深演員林家棟及李佳芯擔任主講嘉賓，分享事業發展經歷，期望啟發及勉勵同學積極開拓人生道路。 IVE(青衣) 與主講嘉賓認同分享會帶出正面信息，啟迪同學，亦得悉未有就公布活動訊息的安排詳細溝通，導致引起不必要的誤會。院校會總結經驗，以完善日後活動安排。」但就未有正面回應P圖風波。

呢張又有返Ali。（FACEBOOK群組文人多說話）

冇Ali，得咗。（FACEBOOK群組文人多說話）

而香港專業教育學院（IVE）青衣院校就在Facebook專頁上載活動照片，並公開感謝李佳芯︰「非常感謝林家棟先生來到我們學校和各同學分享他從電視劇小角色到影帝的心路歷程，以自身的演員經歷勉勵學生在學習及創作路上砥礪前行！除了家棟外，亦很高興有李佳芯小姐作為我們的神秘嘉賓和嘉賓主持李錦榮先生的分享和鼓勵各同學為事業和夢想奮鬥，創造更美好的人生！」

香港專業教育學院（IVE）青衣院校在Facebook專頁上載活動照片，並公開感謝李佳芯。（Facebook截圖）