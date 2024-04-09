今天的她們結局｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《今天的她們》由杜曉雨執導，秦雯擔任總編劇，許思窈擔任編劇，宋軼事、佘詩曼主演的女性成長都市劇，這也是佘詩曼時隔多年再次演出內地都市劇，首次國語原聲出演劇集。本劇設定於美食之城成都，以四川美食為起點，圍繞著歷史悠久的“川白樓”展開，編織出三位性格各異的女性在工作與生活中相遇、共同進退的故事。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

今天的她們｜劇情大綱

《今天的她們》講述了成都女子路真真（宋軼飾）在北京的一家酒店擔任職務，事業發展順利，愛情生活也十分如意。她的閨蜜，個性熱情似火的顧漫婷（李純 飾），則選擇留在充滿生活氣息的成都故鄉，幫助她擁有川菜大廚背景的父親經營一家有著悠久歷史的飯店“川白樓”。兩位好友雖在不同的生活軌跡上平穩行進，但隨著餐飲界商人張艾的出現，她們平靜的生活開始受到波動。張艾成功地從北京挖角路真真的未婚夫到成都創業，並迅速推動了她負責的餐飲店在當地的發展，這對“川白樓”造成了重大衝擊。在這個轉折點上，路真真和顧漫婷面臨著重要的人生選擇。與此同時，張艾也在經歷情感的衝擊和事業上的挑戰。這三位在新時代背景下“經歷風雨”的女性，打破傳統框架，最終並肩站立，不論遇到何種困難或挑戰，她們始終不放棄對愛情的堅持和對夢想的追求。

今天的她們播出時間｜最新追劇日曆

《今天的她們》於3月29日起於浙江衛視和騰訊視頻播出。

今天的她們｜演員關係圖 （未出）

今天的她們｜演員

1. 路真真（宋軼飾）

擔任北京某旅館職位，事業發展順利，愛情生活充滿甜蜜。路真真自幼因遭遇特定經歷，受到"唯有正確行事"的教導，擅於堅持己見，不易屈服於壓力。她曾於大學時期勇闖北京，成年後更是盡力成為對社會有益的人士。路真真不再追求成為他人手中的鋒利武器，而是選擇成為自己生命的主宰。

剧集今天的她们@Weibo

2.顧漫婷（李純 飾）

路真真的摯友，性情熱烈如火。與路真真自小學時代便是同窗好友，擁有著郭襄般靈氣透明的姿態。她擁有順遂的命運，父母無條件的寵愛，未完成大學學業便與初戀徐皓步入婚姻，生活中未曾有過職場經歷。如同在蜜糖中成長的甜美少女，她對周遭的人也總是充滿了甜蜜與溫暖。然而，當生活陷入困境，面對以往逃避的難題需要一一面對時，顧漫婷展現出了她的勇氣和堅強。

剧集今天的她们@Weibo

3.梁清然 （佘詩曼 飾）

都市女強人。