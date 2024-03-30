汪小菲求婚成功未婚妻被爆結過婚　Mandy從事美容顧問極有星味

台灣藝人大S（徐熙媛）與前夫汪小菲近日在微博再度隔空開戰，隨即成為熱話。一舉一動備受關注的他們，沒想到男方近日被爆已向台灣女友馬筱敏（Mandy）求婚成功，再度成為台灣女婿。Mandy即將成為汪太太，但她行事作風低調，對於未婚夫與前妻之事並沒有作出任何回應，而她私底下只經營「小紅書」而已，五官精緻身材高䠷的她甚有星味，亦非常喜歡名牌手袋，不時盛裝打扮到處旅遊享受美食，令不少人相當羨慕。

大S﹑汪小菲近日隔空開戰。（視覺中國）

汪小菲被爆求婚成功。（微博圖片）

鍾情台灣女生的汪小菲，近日被爆已向台灣女友Mandy求婚成功，從網上曝光其在朋友圈上貼的照片可見，他準備的求婚戒指相當耀眼，留言表示：「我的老婆來自台北，今天接受了我的求婚，我還是一樣愛台灣，我更愛馬筱敏。謝謝大家祝福。」繼續做台灣女婿。

Mandy是醫美美容顧問。（曼蒂小紅書圖片）

汪小菲除了鍾情台灣女生之外，巧合地亦似乎鍾情山東籍女生。因為大S的祖籍是山東，而有指Mandy都是祖籍山東的。而另一件事不謀而合地是當年汪小菲與大S熱戀時間不長，據有報導指只相識49天而已就宣布結婚，而他與Mandy被爆至今只熱戀半年就公開宣布今年內將完婚，舉行婚禮之事同樣是來得相當之快。

李進良（左）是媒人。（視覺中國）

而汪小菲與Mandy的相識經過，有報道指是台灣女星小禎的前夫整形醫生李進良做的媒人，令他們互相產生好感，並發展成情侶。而Mandy本身是一名醫美界的美容顧問，所以與李進良有生意上的合作洽談，因一次飯聚促成汪小菲與Mandy這一段良緣。

Mandy鍾情名牌手袋。（曼蒂小紅書圖片）

作為醫美界美容顧問，Mandy的五官相當精緻，而且皮膚白皙有光澤，容貌近乎完美。從她在「小紅書」上貼多張美照可見，其樣貌甚有混血兒感覺，被不少網民直指神似Angelababy（楊穎），而且身材高䠷的她，衣着打扮相當有品味，不時大展長腿優點，相當吸睛。

整體外型星味十足的Mandy，除了穿衣打扮有講究之外，搭配的飾物，手袋亦非常有心思。從其上貼的照片可見，她非常鍾愛名牌手袋，包括Hermès 、Dior、Chanel 等，出現的次數非常之多，看來相當富貴。

Mandy五官精緻。（曼蒂小紅書圖片）

樣貌精緻、財力驚人的她，曾被網民大爆她過去曾有過一段婚姻，以及傳其曾與多名男性有不尋常關係等。對於Mandy的黑歷史，汪小菲曾在直播中表示不在乎謠言，強調對方對自己及家人好就足夠了。