乘風踏浪劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《乘風踏浪》陸劇又名(The Swimsuit Saga)，由徐正超作為編劇，張思麟為執導，喬杉、楊子姍領銜主演。這部劇作講述了一對普通夫妻彭錦西和羅虹，如何乘著改革開放的東風，成功創辦了一家泳裝生產企業的故事。劇中通過這對小人物的傳奇際遇，展現了他們從僅為解決溫飽到成為萬元戶，再到最終成為當地知名企業家的全過程。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《乘風踏浪》｜劇情大綱

1978年，年僅20歲的遼寧興城青年彭錦西狀元夢就此斷送，只因情敵秦升一報復性的舉報，被指"投機倒把"入獄。出獄後，彭錦西重新拾起夢想，自主創業做起了賣泳褲的小生意。此時他的女友羅虹大力支持，與他風雨同路。兩人歷盡艱辛，終喜結連理，且彭錦西亦由此成為當地首批"萬元戶"。

80年代開始， 政策放開，親戚賈為民等人紛紛仿效彭錦西生產泳裝，隨之而來的是一場價格戰的序幕。面對來勢洶洶的同行競爭，彭錦西夫婦機智應對，不僅鞏固了本地市場，更團結了同行夥伴，最終憑借領頭羊的地位，將"興城泳裝"這一品牌推向全國。

進入90年代，彭錦西遭遇了來自舊情敵秦升的陰謀報復，加之市場環境的變化，生意一落千丈。但他從未放棄希望，依靠過人的智慧歷經沉浮，終於找到突破口 - 建立了規模化工廠並打造自主品牌，成功掌控了主動權。此後，在彭錦西夫婦的領航下，"興城泳裝"乘風破浪、蒸蒸日上，最終成就了全球最大的泳裝生產基地。據稱，全球每4件泳裝就有1件出自這裡，可見其產業規模之龐大。

《乘風踏浪》播出時間｜最新追劇日曆

《乘風踏浪》一共有36集，由愛奇藝、芒果TV、東方衛視及北京衛視播放。愛奇藝全網首播 VIP會員每週目至週四19:30更新2集，每週五、週六19:30更新1集，非會員每日23:00轉免1集。芒果TV全網首播 會員每週日至週四更新2集，每週五、週六更新工集。東方衛視 北京衛視每週日至週四19:30播出2集，週五、週六播出1集。

电视剧乘风踏浪@Weibo

《乘風踏浪》｜演員人物關係圖

电视剧乘风踏浪@Weibo

《乘風踏浪》｜演員

喬杉 飾 彭錦西

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楊子姍 飾 羅虹