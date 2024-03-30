曾志偉吳鎮宇大談喊戲　高海寧一點即明：最有感染力是演員沒有哭

內地綜藝節目《無限超越班2》大受歡迎，而在最近播出的番外篇《無限全紀錄》中，兩位導師曾志偉及吳鎮宇就與學員們大談哭戲，他們都一致認為在哭戲中，1996年張曼玉主演的《甜蜜蜜》非常經典，對她的演繹至今仍讚不絕口。

曾志偉﹑吳鎮宇同學員們中談演戲心得 。（影片截圖）

在《無限全紀錄》中，因為有一環節考驗學生們演技，主題就是「遠在他鄉吃到定鄉菜表演」，有學員就以哭戲去表達，但令曾志偉及吳鎮宇覺得不夠好，吳鎮宇表示：「這個不好的，因為想不出怎麼生活化演，就用眼淚交代一下就以為是很厲害了。」而曾志偉亦強調哭是有很多層次的。

而坐在一旁的高海寧看後亦有所感受：「我覺得最有感染力的哭戲是演員沒有哭，但是觀眾替他流淚，那個很厲害。」獲得不少認同。

高海寧大談對哭戲心得。（影片截圖）

講起哭戲演繹，曾志偉及吳鎮宇立即想起張曼玉主演的電影《甜蜜蜜》中的哭戲，認為是很厲害的，吳鎮宇表示：「張曼玉那個真厲害，她不是意外，根本她就陷進，那個一笑就把她跟豹哥，所有的片段觀眾過一下。那沒有那個笑就普通，一笑就到這回憶。因為笑才能帶起你們以往的一切，她那個太高級。但那個不是意外不是笑場，那個肯定是張曼玉自己，可能真實感受的。」

曾志偉﹑吳鎮宇對張曼玉演哭戲讚不絕口。（影片截圖）

而當年有份參演《甜蜜蜜》，更與張曼玉有不少對手戲的曾志偉則表示：「真厲害啊！一邊哭一邊笑，那個是…太神奇。」二人對張曼玉哭戲讚不絕口。在電影《甜蜜蜜》中，張曼玉看到豹哥（曾志偉飾）屍體時並沒有立即大哭，忍着悲痛的她，當見到他屍體被反轉一刻，她笑了一笑，似乎回憶已頓時湧上心頭，隨後情緒層層漸遞轉換，全程沒有一句台詞，單靠她臉部表情去詮釋，感染力非常強，絕對是經典中的經典。