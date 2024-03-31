TVB小生街頭拍劇對住車窗整理髮型勁姿整　曾捲桃色風波形象插水

現年41歲的黃子恆（Hugo）入行以來緋聞不絕，形象花弗，2016年被爆搭上人妻裕美，2018年又被爆偷食內地女粉絲致對方懷孕，事後黃子恆承認與對方發生性關係，但就強調做足安全措施，而歌手迪子亦大爆曾被黃子恆「約炮」，捲入桃色風波的黃子恆形象插水，事業跌落谷底。不過近年黃子恆積極洗底，在TVB劇集《機場特警》、《隱形戰隊》、《隱門》中的演出都大獲好評。日前有網民在尖沙咀巧遇正在拍攝新劇的黃子恆，並上載了一段影片，寫道：「好榮幸看到TVB拍戲現場！看起來是古惑仔的戲，不知道是什麼戲呢？演員演戲真的很不容易，一個scene take n次。」

黃子恆（Hugo）入行以來緋聞不絕。（IG@hugo628）

黃子恆在《隱門》中飾演黃智雯老公。（影片截圖）

有網民在尖沙咀巧遇正在拍攝新劇的黃子恆。（影片截圖）

身穿白色西裝的黃子恆，雙手插褲袋。（影片截圖）

片中所見，身穿白色西裝的黃子恆，雙手插褲袋，身邊還有一班疑似是飾演他的手下的演員，而在等待埋位時，黃子恆即把握機會，對着車窗整理髮型，不時用手撥弄頭髮，相當「姿整」，網民紛紛留言道：「黃子恆這個髮型好囂張」、「老演壞人」、「一看就是反派的髮型」。

身邊還有一班疑似是飾演他的手下的演員。（影片截圖）

對着車窗整理髮型。（影片截圖）

不時用手撥弄頭髮。（影片截圖）

相當「姿整」。（影片截圖）

黃子恆當年從TVB藝員訓練班畢業後入行，初期以跑龍套為主，其後憑《衝上雲霄II》、《仁心解碼II》嶄露頭角，更憑《降魔的》在《萬千星輝頒獎典禮2017》中入圍角逐「最佳男配角」，但其後因一連串桃色醜聞，令他形象插水，2019年黃子恆自爆患恐慌症，更曾在睡眠中呼吸困難，去年他接受《香港01》訪問時直言當初受桃色風波影響，壓力很大，但事隔多年，恐慌症經已受控：「唔使食藥囉，我只可以講，因為當時你會感覺到，身體個情況有啲唔同，譬如可能唞氣唔暢順咁樣，但係而家就冇囉，我只可以咁講，唔需要食藥囉。」而黃子恆近年在劇中的表現都十分出色，演技備受肯定！

黃子恆憑《降魔的》在《萬千星輝頒獎典禮2017》中入圍角逐「最佳男配角」。（電視截圖）

在《隱形戰隊》中飾演一名人格分裂的炸彈狂魔。（電視截圖）

演技大獲好評！（劇照）

積極洗底！（劇照）

同王浩信、郭晉安、陳豪一起開騷。（IG@hugo628）

病情已受控。（IG@hugo628）