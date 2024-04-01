「歡樂馬介休」芊華性感兔仔裝賀復活節　網跪求出寫真：畀龍哥睇

YouTube頻道「歡樂馬介休」是不少港人都會定期收看的綜藝娛樂頻道，就如其名，它是由一班建基於澳門的年青人組成，當中龍哥、黑gap、Bobo、芊華、阿花等，就算是一海之隔的香港也有頗多粉絲。



「歡樂馬介休」KOL芊華扮復活兔。（IG@wawaeatzz）

「歡樂馬介休」KOL芊華扮復活兔。（IG@wawaeatzz）

芊華都有好多粉絲。（IG@wawaeatzz）

芊華都有好多粉絲。（IG@wawaeatzz）

適逢今日（31/03）是復活節，芊華為慶祝而換上了兔仔裝，一身黑色皮衣，露出白滑長腿，低胸設計加上一雙兔耳仔，完美演釋了何為可愛之中又性感。她分享短片一小時後，就已獲近2000個讚好，有網民也留言說：「Omg 您真係好適合呢種萌萌sexy!!」、「強烈要求芊華出寫真，再拍條龍哥睇嘅反應片」、「兔兔太可愛，必須吃掉」，看來網民都一致好評。

「歡樂馬介休」KOL芊華扮復活兔。（IG@wawaeatzz）

「歡樂馬介休」KOL芊華扮復活兔，好哥愛呀！（IG@wawaeatzz）

「歡樂馬介休」KOL芊華扮復活兔，好哥愛呀！（IG@wawaeatzz）

「歡樂馬介休」KOL芊華扮復活兔，好哥愛呀！（IG@wawaeatzz）

「歡樂馬介休」KOL芊華在網上頗有人氣。（IG@wawaeatzz）

「歡樂馬介休」KOL芊華在網上頗有人氣。（IG@wawaeatzz）

「歡樂馬介休」KOL芊華在網上頗有人氣。（IG@wawaeatzz）

「歡樂馬介休」KOL芊華經常派「福利」。（IG@wawaeatzz）

「歡樂馬介休」KOL芊華經常派「福利」。（IG@wawaeatzz）

「歡樂馬介休」KOL芊華經常派「福利」。（IG@wawaeatzz）