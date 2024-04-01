49歲前港姐季軍極凍齡同兩女兒似三姊妹　曾是首位整容明星代言人

現年49歲的吳忻熹（前名吳文忻）於1998年參選香港小姐奪得季軍入行，與TVB簽約發展平平，繼而轉戰影壇，憑性感演出而為人熟悉。其後她在2011年嫁給有「南丫島王子」之稱的金融財俊陳劍陵，並在近40歲開始誕下兩名女兒。吳忻熹不時都會在社交平台分享近況，日前她就帶同兩個女兒搭高鐵北上消費，兩個女兒的標緻樣貌隨即成為網民焦點。

吳忻熹於1998年參選香港小姐奪得季軍入行。（IG圖片）

吳忻熹不時都會在IG分享生活點滴。（IG圖片）

吳忻熹日前在上載了幾張與兩個女兒首次乘搭高鐵外遊的照片，並發文寫道：「第一次坐高鐵（小朋友）……第一次坐4個鐘頭高鐵……第一次去廈門………聽聞廈門係中國十大優質城市之一……#高鐵#第一次#廈門」。相中看到9歲大女Scarlet和7歲細女Season遺傳了媽咪的美貌，五官標致之餘，更帶點混血感。而吳忻熹的凍齡外貌亦驚艷網民，樣子與當年選美分別不大，與兩個女兒似足三姊妹般。

吳忻熹日前在上載了幾張與兩個女兒首次乘搭高鐵外遊的照片。（IG圖片）

9歲大女Scarlet和7歲細女Season遺傳了媽咪的美貌。（IG圖片）

據知，吳忻熹兩個女兒就讀聖士提反書院附屬小學，而且文武全才，大女Scarlet是交響樂團及合唱團成員，細女Season除了做過小司儀，亦在運動會方面甚有天份，兩人均在校內比賽和運動會獲獎。

兩個女兒身形高挑。（IG圖片）

細女在運動會奪得獎項。（IG圖片）

大女Scarlet是交響樂團及合唱團成員。（IG圖片）

吳忻熹當年在TVB拍攝過四套劇集便轉戰影壇，當中在《終極強姦獸性誘惑》、《偷吻》中的性感及情慾場面，令人留下印象。不過最為人記得的，就是在2006年接受蕭定一旗下美容院邀請以100萬酬勞成為香港首位整容明星代言人。她於同年前往韓國接受了包括溶脂、去斑、注射Botox、從手臂和大腿抽脂並注入額頭、削骨勾鼻以及注入骨膠原豐唇等6項整容手術。

吳忻熹最為人記得的，就是在2006年接受蕭定一旗下美容院邀請以100萬酬勞成為香港首位整容明星代言人。（IG圖片）

吳忻熹多年後公開整容原因，表示自小有鼻節，導致有點勾鼻，形容這叫破相。（IG圖片）

吳忻熹相隔多年後，曾公開整容的原因，她表示自小有鼻節，導致有點勾鼻，形容這叫破相，後來因為做節目學懂很多玄學知識，怕女子有鼻節影響感情和婚姻，所以決定整容，並強調現在與以前都沒有很大分別。