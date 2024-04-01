MAMAMOO華莎加盟新公司即有新搞作　揚言FANCON要大家有美好回憶

被視為MAMAMOO其中一位核心人物的「華莎」加盟新公司P Nation後，啟動個人活動，將會於5月11日在亞洲博覽館10號展館舉行HWASA the 1st FANCON TOUR [Twits] in Hong Kong。

MAMAMOO其中一位核心人物的「華莎」。

華莎表示：「今次是自己『HWASA』與『Twits』驚心動魄的初次見面，今天我將再次在舞台上表達我的愛」

華莎加盟新公司。

今次是華莎首次舉辦個人粉絲演唱會，她將之視為一段非常珍貴的時光。除了將表演歌迷耳熟能詳的經典曲目外，她和團隊也在準備一些有趣的內容，以確保這次巡演能成為一次難忘的體驗，華莎迫不及待地想要與粉絲們相見，共同創造更多美好回憶。HWASA the 1st FANCON TOUR [Twits] in Hong Kong

今次是華莎首次舉辦個人粉絲演唱會。

華莎一直喜歡發佈一些特別片段和舞蹈搶Fo，轉會後首次FANCON已揚言要給大家美好回憶，一定令各位粉絲熱烈期待她的演出和粉絲福利。

華莎一直喜歡發佈一些特別片段和舞蹈搶Fo。

HWASA the 1st FANCON TOUR [Twits] in Hong Kong



日期：2024年 5月 11日



時間：20:00



地點：亞洲國際博覽館10號館



票價：$1680 $1380 $980(全場坐位）

