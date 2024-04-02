《難尋》電視劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《難尋》陸劇，由趙林作為編劇，曾為《對我而言危險的他》執導的初的見為導演。由高顏值演員—趙弈欽、沈羽潔領銜主演。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《難尋》｜劇情大綱

三年前，永照公主鳳鳶與霖川少主赫連曦，大家對彼此一見鍾情，私定終身，但令赫連曦引發滅族之變，赫連曦因而覺得是鳳鳶滅了整個家族，因愛生恨。赫連曦找了鳳鳶三年，再次見面鳳鳶竟成了別人的世子妃。於是在朔雲族世子昔舊與涼蟾新婚前夕，霖川少主赫連曦擄去新娘，將她囚禁。之後在神樹靈識之境中，一段塵封的往事被喚醒，原來涼蟾的之前的身份竟是霖川世子妃鳳鳶，但她為了一己私慾,狠心滅了心上人赫連曦的性命,更導致整個霖川一族覆滅殆盡。為了對鳳鳶犯下的滔天罪行給予以報復,他囚禁並折磨著這個已經失去前世記憶的她。曾幾何時,二人還是甜蜜恩愛、生死與共的一對戀人。但隨著真相的揭開,愛恨糾纏、痛徹心扉的虐戀之路也就此展開。到底這段感情如何收場?愛恨到底孰輕孰重?

《難尋》播出時間｜最新追劇日曆

《難尋》一共有24集，由湖南衛視、芒果TV同步播出，芒果TV周二至五每日更新2集，會員首日更新四集，湖南衛視鮮晚23:45更新1集 每日連更

《難尋》｜演員人物關係圖（未出）

《難尋》｜演員

趙弈欽 飾 赫連曦

沈羽潔 飾 鳳鳶

方曉東 飾 昔舊