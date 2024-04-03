陳慧敏生日宣布喜訊　相隔7年下月連開兩場個人音樂會

陳慧敏4月3日（今天）生日快樂！大一歲的慧敏哥，在踏入生日零時零分，在社交平台宣布於5月17及18日，假香港藝術中心壽臣劇院舉行兩場音樂會，並於4月10日優先訂票，慧敏哥說：「生日想送一份禮物俾自己，而不經不覺原來7年已經冇開個人騷，所以好想好想係今年完成呢個心願。」音樂會上，慧敏哥更興奮表示找來了The Hertz任音樂總監，頓時令她感覺不再孤單。

陳慧敏4月3日（今天）生日。（資料照片）

今次音樂會名為《「趁我們還有__ 」陳慧敏個人音樂會2024》，慧敏哥解釋，音樂會名用上下間線，原因是希望透過音樂會與大家去尋找各人心中的答案，說：「疫情呢幾年返香港，成日聽到身邊人講失去！大家講嘅失去，係因為疫情？係因為經過咗好多生離死別？戰爭？定係因為好多嘢唔同咗？心情未平復到？所以我係到諗，會唔會嘗試換個角度諗，係大家談論失去同時，其實我哋仲有啲咩？所以有咗今次音樂會嘅主題，亦係一條填充題，同大家一齊面對、一齊搵內心答案。」

陳慧敏相隔7年下月連開兩場個人音樂會。（資料照片）

諗好音樂會主題，下一個就是音樂總監，慧敏哥期望透過今次音樂總監能令闊別7年樂迷充滿新鮮感，而事有湊巧，慧敏哥在一個騷上接觸了The Hertz，當刻就鎖定了找他們合作，說：「今次The Hertz會成隊Band一齊做我嘅Music director，佢哋本身就係團隊，而我咁多年來都係一個solo嘅歌手，係佢哋身上會更加感受到團體嘅力量。今次個音樂會上，我哋會有好大合作，互相擦出不同嘅火花，特別音樂上面點樣去rearrange過我嘅音樂，一齊行一齊去揾我哋呢個騷最終面貌，一齊行嘅過程係最令我期待，所以都邀請大家嚟同我喲一齊同行一齊去揾到自己內心嘅呢一個答案。」

陳慧敏期望透過今次音樂總監能令闊別7年樂迷充滿新鮮感。（資料照片）

《「趁我們還有__」陳慧敏個人音樂會2024》詳細資料：

主辦：棋人香港、木船音樂創作室

日期：2024年5月17、18日 （星期五、六）

時間： 晚上八時

地點：香港藝術中心壽臣山劇院

票價：$888/ $688/ $488