杜拜王子商場演唱近200萬點擊人氣不俗　竟被爆識唱呢首中華名曲

阿聯酋杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum（簡稱「阿里王子」）計劃來港開設家族辦公室，被揭曾出道做唱作歌手，名為Alira，他曾受訪指熱愛菲律賓歌曲。

阿聯酋杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum（阿里王子），2024年3月接受中通社訪問。（中通社）

翻查網上資料，Facebook有一段2022年Alira演唱菲律賓歌曲的片段，片中阿里王子以優美歌聲在商場演唱，現場有女粉絲高聲尖叫歡呼。這段片在Facebook擁7.6萬點讚，亦有197萬觀看次數。

阿里王子2022年演唱片段在Facebook有近200萬觀看次數。（Facebook圖片）

另外，去年12月Facebook專頁「StartFree 創・自由」，版主與阿里王子會面，大讚對方為「心中有團火嘅90後」，指對方有才華有想法、重視環保。版主稱，阿里王子識唱名曲《月亮代表我的心》，「王子其實唱歌技巧係一流🎤聽佢唱歌有如睇緊Dubai Got Talent 佢仲要識唱「月亮代表我的心」🌝 𣊬間大家變咗佢Fans喇😍 建議咗佢學海闊天空。下次來香港時，唱比多啲香港人聽！」然而當日會面，阿里王子卻沒上網卡用，「生活上，佢同正常人一樣，都會怕無Wifi 所以我漏夜變咗幾張SIM Card出來 令佢及隨從都上到網、打到電話返杜拜」引起網民熱議。

阿里王子被爆識唱名曲《月亮代表我的心》。（Facebook圖片）

該版主今年仍有阿里王子會面。（Facebook圖片）