台灣花蓮地震｜金剛兩前度遇強晃　梁云菲哀號︰我住18樓電梯停了

4月3日早上7時58分，台灣東部外海發生規模7.2級大地震，全台以至香港都有震感，花蓮等地震情嚴重。金剛兩位前度女友台星小嫻（黃瑜嫻）及梁云菲，都分別發文講地震一刻情況。



4月3日台灣大地震，花蓮山區路段災情。（記者爆料網）

花蓮市北濱街一間民宅，由於不敵強震，房屋傾斜往路面倒。（影片截圖）

台灣花蓮附近4月3日早上發生強烈地震，花蓮市內有建築物傾斜。（X/ahoy_cubism）

地震當下人在高鐵上的小嫻（黃瑜嫻），發文透露當下列車停下、斷電，車內一片漆黑，她表示：「希望大家平安」。梁云菲也透過限時動態回報家中災情，照片中只見原本靠在牆邊的透明收納盒，因為強烈搖晃導致散落一地，現場看起來十分混亂，所幸未傳出其他意外，但可怕的震度讓她哀號：「X！我住18樓！」

金剛前女友小嫻發文指地震一刻身處高鐵。（IG：@hsien_0309）

金剛前女友小嫻發文指地震一刻身處高鐵。（IG：@hsien_0309）

梁云菲地震時身處18樓家中。（IG：@nanaliangbadgal）

梁云菲地震時身處18樓家中。（IG：@nanaliangbadgal）