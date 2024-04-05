逆天奇案2｜三大看點追睇　陳展鵬林夏薇祈劉家豪繼續掌舵開第3輯

無綫戲劇總監劉家豪榮休之作《逆天奇案2》短短播出3天，已成為網絡熱評，網民更列出該劇三大看點，更大讚《逆天奇案2》再度喚起觀眾對港產警匪劇興趣。在首播當晚的After Party陳展鵬與林夏薇發起集氣，與該劇的台前幕後要求家豪哥繼續掌舵開拍《逆天奇案3》。



劉家豪哥收到太太梅小青與朋友送上地球蛋糕，寓意環遊世界非常開心。

《逆天奇案2》首播當晚，台前幕後出席之外，還有不少家豪哥與小青姐朋友親自出席捧場。

《逆天奇案2》首播當晚，台前幕後出席之外，還有不少家豪哥與小青姐朋友親自出席捧場。

《逆天奇案2》播映只短短3天好評不斷，網民列出三大看點，首先是警匪槍戰戲好有電影感，首集已相當吸引觀眾追看，其次是節奏明快緊張之餘又有輕鬆一面，林夏薇與陳展鵬若即若離感情，與黃智賢和蔣祖曼的甜蜜CP成強烈對比，亦讓觀眾睇得肉緊。

陳展鵬搏盡拍《逆天奇案2》，家豪哥大讚他好專業。

家豪哥號召力強 客串演員粒粒猛人

第三個看點就是客串演出都是猛人，首集就有孫耀威、麥玲玲讓人驚喜，還有炎明熹第三集亮場，網民Like爆；緊接出場客串的還有：劉煒民、尹光、姜大衛、張雷、梁小𣲙、郭柏姸、謝東閔、林正峰、黑妹姐、鄒凱光、馬國明…等等；本身演員卡士已強勁，連客串星星都閃耀，網民都留言指只有家豪哥的號召力才做得到。

無綫戲劇總監劉家豪榮休之作《逆天奇案2》獲觀眾讚賞當然開心。

無綫戲劇總監劉家豪榮休之作《逆天奇案2》獲觀眾讚賞當然開心。

家豪哥期待與小青姐及孖孫享樂

首播富晚，現場氣氛熾熱，陳展鵬與林夏薇發起台前幕後集氣，要求家豪哥繼續掌舵開拍《逆天奇案3》，展鵬對家豪哥說: 「我地相信好嘅作品會延續落去，會有《逆天奇案3》出現，但又點可以冇咗靈魂人物家豪哥?所以我地一齊集氣，希望家豪哥小休一陣繼續拍劇。」家豪哥笑言：「我做咗半世紀都唔畀我休息？我好想同孖A、小青去旅行呀。」大家起哄要小青姐批准，小青姐說: 「真係好感動大家嘅熱情，不過真係想趁孖A入小學前多陪伴及出外旅遊！」大家異口齊聲: 「玩吓休息吓就歸隊嘞，家豪哥我地等你呀！」。好友又給家豪哥驚喜，為他送上一個地球蛋糕，糕上還有郵輪和飛機，寓意他將開心與小青姐環遊世界，令家豪哥笑不攏咀。

《逆天奇案2》無論主要演員或客串都卡士強勁。

陳展鵬與林夏薇代表劇組一齊集氣，期待家豪哥繼續拍第三輯。

陳展鵬與林夏薇代表劇組一齊集氣，期待家豪哥繼續拍第三輯。

感謝演員們齊心配合宣傳

家豪哥即使心情已準備榮休，但他對該劇緊張程度有增無減，更多謝劇中演員們齊心配合宣傳，家豪哥說：「好多謝獎門人志偉哥即時調動獎門人錄映，而林夏薇、陳展鵬、和張頴康也改動離港時間和行程參與，又其他演員都齊心度期宣傳，呢份情誼真係無價，留畀我一個美好嘅回憶。」

《逆天奇案2》再掀追劇潮，首播當天口碑不斷。

《逆天奇案2》被形容有三大追看性，劉家豪當然最大功勞。