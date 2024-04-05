黃子佼藏未成年少女裸露色情片發聲明道歉　老婆孟耿如有一舉動

台灣著名主持人黃子佼去年被指控性騷擾，後因罪證不足而不獲起訴，但近日被踢爆隨身硬碟中藏有上百部裸露色情片，當中7部涉及未成年少女，媒體更發現他是網路論壇的「大戶」，經常大量購買不雅影片，甚至發生性騷擾案期間爆發後仍有買片，引起嘩然。

黃子佼被踢爆藏有未成年少女不雅影片，再次成為眾矢之的。（視覺中國）

黃子佼昨晚（4日）在Facebook出Post道歉：「大家好。平安。事發多時，昨日，檢方已對外界發布結案報告，公告我所面對的處罰，我也在上個月偵查庭上虛心認錯與反省，並向檢察官承諾，永不再犯！該有的自省、檢討、自責，數個月以來，至今一直沒有停歇，也對周遭關切的人保證，我不會再犯。過去不可逆，未來不可知，但我知道，錯了就是錯。而不重蹈覆轍，要為明天塑一個新的我、好的我，為家人站起來照護彼此，是我的責任與方向。重新做人，請相信我的決心。叨擾各位媒體及網友，本人深感歉意。如果願意，將來請用力監督，給我向前更新的機會。」

黃子佼太太孟耿如宣布取消公開活動，疑為避風頭。（IG圖片）

而黃子佼太太孟耿如亦於Facebook宣布取消明、後天的公開活動，雖然沒有表明原因，但相信與丈夫的負面新聞有關，不少網民在貼文下面留言痛罵黃子佼，亦有不少人勸她離婚。